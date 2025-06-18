Іноземці зможуть отримати статус учасника бойових дій у тому ж порядку, що громадяни України

Уряд затвердив порядок надання статусу УБД іноземцям.

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Кабмін 18 червня затвердив Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям та особам без громадянства.

Так, вирішено:

Визначити Мінветеранів єдиним органом, уповноваженим надавати статус учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям і людям без громадянства. Це дозволить запровадити єдиний підхід до надання статусів як чинним військовослужбовцям, так і тим, хто вже завершив службу, а також усуне необхідність прив’язуватись до місця їх проживання.

Запровадити для них такі ж підстави та правила для надання, відмови чи позбавлення відповідних статусів, як і для громадян України.

Спростити процес подання заяв для встановлення статусу — тепер це можна зробити:

- звернувшись напряму до Мінветеранів (у тому числі поштою);

- через ЦНАП.

Рішення про надання ухвалюватиме міжвідомча комісія, створена Мінветеранів.

У разі відсутності необхідних документів для надання статусу комісія буде зобов’язана їх витребувати в уповноваженого органу. Якщо витребувані документи не надаються – це підстава для відмови у наданні статусу. Загальний строк розгляду справи, з урахуванням витребування документів, становитиме до 30 днів.

Внесені зміни до:

Порядку надання та позбавлення статусу УБД осіб, які брали безпосередню участь в АТО, та Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, якими встановлено, що ці порядки не поширюються на іноземців та осіб без громадянства, а також уточнено відмови та позбавлення статусу.

Порядку надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях в частині визначення процедури позбавлення статусу учасника бойових дій.

Порядку видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, якими передбачено можливість Мінветеранів видавати іноземцям та особам без громадянства посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Автор: Наталя Мамченко

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