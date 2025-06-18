Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Іноземці зможуть отримати статус учасника бойових дій у тому ж порядку, що громадяни України

17:23, 18 червня 2025
Уряд затвердив порядок надання статусу УБД іноземцям.
Іноземці зможуть отримати статус учасника бойових дій у тому ж порядку, що громадяни України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін 18 червня затвердив Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям та особам без громадянства.

Так, вирішено:

  • Визначити Мінветеранів єдиним органом, уповноваженим надавати статус учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям і людям без громадянства. Це дозволить запровадити єдиний підхід до надання статусів як чинним військовослужбовцям, так і тим, хто вже завершив службу, а також усуне необхідність прив’язуватись до місця їх проживання.
  • Запровадити для них такі ж підстави та правила для надання, відмови чи позбавлення відповідних статусів, як і для громадян України.
  • Спростити процес подання заяв для встановлення статусу — тепер це можна зробити:

- звернувшись напряму до Мінветеранів (у тому числі поштою);

- через ЦНАП.

Рішення про надання ухвалюватиме міжвідомча комісія, створена Мінветеранів.

У разі відсутності необхідних документів для надання статусу комісія буде зобов’язана їх витребувати в уповноваженого органу. Якщо витребувані документи не надаються – це підстава для відмови у наданні статусу. Загальний строк розгляду справи, з урахуванням витребування документів, становитиме до 30 днів. 

Внесені зміни до:

  • Порядку надання та позбавлення статусу УБД осіб, які брали безпосередню участь в АТО, та Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, якими встановлено, що ці порядки не поширюються на іноземців та осіб без громадянства, а також уточнено відмови та позбавлення статусу.
  • Порядку надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях в частині визначення процедури позбавлення статусу учасника бойових дій.
  • Порядку видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, якими передбачено можливість Мінветеранів видавати іноземцям та особам без громадянства посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

уряд Кабінет Міністрів України УБД

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іноземці зможуть отримати статус учасника бойових дій у тому ж порядку, що громадяни України

Уряд затвердив порядок надання статусу УБД іноземцям.

Ветерани зможуть отримати від 3 до 6 тисяч грн компенсації за оренду житла

Кабмін спростив отримання компенсації за оренду житла захисникам.

Кабмін змінив порядок видачі посвідчення моряка

Зокрема уряд встановив, що розміщений за кордоном відокремлений підрозділ ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» здійснює прийняття документів для оформлення, видачі, обміну посвідчення особи моряка громадянам України, які перебувають за кордоном.

Cуд зможе вирішувати питання про судові витрати без повідомлення учасників справи – прийнято закон

Суди зможуть ухвалювати додаткове рішення про розподіл судових витрат без повідомлення учасників справи.

Судді або судді у відставці повинні увійти до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури – Станіслав Кравченко

Наявність суддів у складі дисциплінарних органів адвокатури забезпечить прозорість та об’єктивність розгляду дисциплінарних проваджень стосовно адвокатів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області