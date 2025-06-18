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Иностранцы смогут получить статус участника боевых действий в том же порядке, что и граждане Украины

17:23, 18 июня 2025
Правительство утвердило порядок предоставления статуса УБД иностранцам.
Иностранцы смогут получить статус участника боевых действий в том же порядке, что и граждане Украины
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Кабмин 18 июня утвердил Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны иностранцам и лицам без гражданства.

Так, решено:

  • Определить Минветеранов единственным органом, уполномоченным предоставлять статус участника боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны иностранцам и людям без гражданства. Это позволит ввести единый подход к предоставлению статусов как действующим военнослужащим, так и тем, кто уже завершил службу, а также устранит необходимость привязываться к месту их проживания.
  • Ввести для них такие же основания и правила для предоставления, отказа или лишения соответствующих статусов, как и для граждан Украины.
  • Упростить процесс подачи заявлений для установления статуса — теперь это можно сделать:
    • обратившись напрямую в Минветеранов (в том числе по почте);
    • через ЦПАУ.

Решение о предоставлении будет принимать межведомственная комиссия, созданная Минветеранов.

В случае отсутствия необходимых документов для предоставления статуса комиссия будет обязана их истребовать у уполномоченного органа. Если истребованные документы не предоставляются – это основание для отказа в предоставлении статуса. Общий срок рассмотрения дела, с учетом истребования документов, составит до 30 дней.

Внесены изменения в:

  • Порядок предоставления и лишения статуса УБД лиц, принимавших непосредственное участие в АТО, и Порядок предоставления статуса лица с инвалидностью вследствие войны лицам, получившим инвалидность вследствие травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания, полученных во время непосредственного участия в АТО, которыми установлено, что эти порядки не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, а также уточнены отказы и лишение статуса.
  • Порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях в части определения процедуры лишения статуса участника боевых действий.
  • Порядок выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны, которыми предусмотрена возможность Минветеранов выдавать иностранцам и лицам без гражданства удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны.

 Автор: Наталя Мамченко

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правительство Кабинет Министров Украины УБД

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