В Украине выбирать ректоров ЗВО теперь будут наблюдательные советы

Кабмин изменил правила избрания ректоров.

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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление, регулирующее экспериментальный проект по расширению автономии высших учебных заведений (ЗВО). Отныне наблюдательные советы университетов-участников будут иметь решающую роль в отборе их руководителей, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Как отметили в ведомстве, цель проекта - создать эффективную модель управления ЗВО, которая базируется на сотрудничестве наблюдательных советов, ректоратов и ученых советов. Стратегические решения, предложенные экспертами наблюдательных советов, будут внедряться администрациями, а ключевые вопросы будут обсуждаться открыто в университетских сообществах.

«Ключевой ценностью этого проекта является сообщество и соучастие. Каждое решение, которое принимается в университетах-участниках, проходит тщательный анализ и обсуждение. Именно благодаря взаимодействию наблюдательных советов, администраций и ученых советов мы получаем эффективные решения для развития университетов и повышения их конкурентоспособности», - отметил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

За время действия проекта МОН получило положительные отзывы, которые подтверждают важность прозрачных конкурсов на должности ректоров. Такой подход укрепляет доверие к руководству ЗВО, способствует их стратегическому развитию и качественным изменениям в высшем образовании.

К проекту присоединился Одесский национальный экономический университет, который будет работать по новой модели с акцентом на роль наблюдательного совета в стратегическом планировании и отборе ректора. Постановлением также уточнены нормы относительно Карпатского национального университета имени Василия Стефаника (ранее - Прикарпатский), одного из первых участников проекта, в связи с его переименованием.

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