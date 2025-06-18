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В Україні обирати ректорів ЗВО тепер будуть наглядові ради

17:18, 18 червня 2025
Кабмін змінив правила обрання ректорів.
В Україні обирати ректорів ЗВО тепер будуть наглядові ради
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Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови, що регулює експериментальний проект із розширення автономії закладів вищої освіти (ЗВО). Відтепер наглядові ради університетів-учасників матимуть вирішальну роль у відборі їхніх керівників, повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Як зазначили у відомстві, мета проекту — створити ефективну модель управління ЗВО, яка базується на співпраці наглядових рад, ректоратів і вчених рад. Стратегічні рішення, запропоновані експертами наглядових рад, впроваджуватимуться адміністраціями, а ключові питання обговорюватимуться відкрито в університетських спільнотах.

«Ключовою цінністю цього проекту є спільнодія та співучасть. Кожне рішення, яке ухвалюється в університетах-учасниках, проходить ретельний аналіз і обговорення. Саме завдяки взаємодії наглядових рад, адміністрацій та вчених рад ми отримуємо найефективніші рішення для розвитку університетів та підвищення їх конкурентоспроможності», — зазначив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За час дії проєкту МОН отримало позитивні відгуки, які підтверджують важливість прозорих конкурсів на посади ректорів. Такий підхід зміцнює довіру до керівництва ЗВО, сприяє їхньому стратегічному розвитку та якісним змінам у вищій освіті.

До проекту приєднався Одеський національний економічний університет, який працюватиме за новою моделлю з акцентом на роль наглядової ради у стратегічному плануванні та відборі ректора. Постановою також уточнено норми щодо Карпатського національного університету імені Василя Стефаника (раніше — Прикарпатський), одного з перших учасників проекту, у зв’язку з його перейменуванням.

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Кабінет Міністрів України Міносвіти університет освіта

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