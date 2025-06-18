Кабмін погодив призначення Світлани Липової заступницею голови Сумської ОДА — які ще кадрові рішення ухвалив уряд

Кабінет Міністрів 18 червня ухвалив низку кадрових рішень. Про це розповів постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, уряд ухвалив рішення про звільнення:
Олександра Борнякова з посади заступника Міністра цифрової трансформації України
Романа Боднара з посади першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України
При цьому Олександра Борнякова призначили заступником Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції.
Також Віктора Войналовича призначено першим заступником Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.
Крім цього, погоджено призначення Світлани Липової заступником голови Сумської обласної державної адміністрації.
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