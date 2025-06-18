Кабмін погодив призначення Світлани Липової заступницею голови Сумської ОДА — які ще кадрові рішення ухвалив уряд

Олександра Борнякова призначили заступником міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції.

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Кабінет Міністрів 18 червня ухвалив низку кадрових рішень. Про це розповів постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд ухвалив рішення про звільнення:

Олександра Борнякова з посади заступника Міністра цифрової трансформації України

Романа Боднара з посади першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України

При цьому Олександра Борнякова призначили заступником Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції.

Також Віктора Войналовича призначено першим заступником Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Крім цього, погоджено призначення Світлани Липової заступником голови Сумської обласної державної адміністрації.

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