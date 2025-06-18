Ветерани зможуть отримати від 3 до 6 тисяч грн компенсації за оренду житла

Уряд 18 червня вніс зміни до Порядку виплати грошової компенсації за оренду житлових приміщень ветеранам, які повернулися з полону або змушені тимчасово проживати в інших регіонах. Тепер зможуть отримати компенсацію за оренду за значно спрощеною процедурою.
Відповідні зміни Уряд вніс до Порядку виплати грошової компенсації особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за найм (оренду) ними житлових приміщень (постанова Кабміну №252).
Тепер заяви з необхідними документами можна подавати до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або через ЦНАП за адресою найманого житлового приміщення.
Визначено алгоритм передачі документів з ЦНАП до відповідних місцевих органів з питань ветеранської політики та зворотного інформування про результати розгляду.
Колишнім поліцейським і рятувальникам, які були звільнені зі служби, але ще не отримали офіційного статусу УБД або ОІВВ, до заяви слід додати копії військово-облікового документа та витягу з наказу про звільнення зі служби в поліції/ виключення з кадрів ДСНС.
Хто може отримати компенсацію
Захисники і Захисниці, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та:
Скільки компенсуватимуть
Сума виплат залежить від місця розташування орендованого житла.
Якщо особа орендує житло менше ніж на місяць, компенсація виплачуватиметься пропорційно кількості днів проживання.
Документи, які необхідно подати (копії):
Автор: Наталя Мамченко
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