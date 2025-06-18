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Ветерани зможуть отримати від 3 до 6 тисяч грн компенсації за оренду житла

17:09, 18 червня 2025
Кабмін спростив отримання компенсації за оренду житла захисникам.
Ветерани зможуть отримати від 3 до 6 тисяч грн компенсації за оренду житла
Фото: 24tv
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Уряд 18 червня вніс зміни до Порядку виплати грошової компенсації за оренду житлових приміщень ветеранам, які повернулися з полону або змушені тимчасово проживати в інших регіонах. Тепер зможуть отримати компенсацію за оренду за значно спрощеною процедурою.

Відповідні зміни Уряд вніс до Порядку виплати грошової компенсації особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за найм (оренду) ними житлових приміщень (постанова Кабміну №252).

Тепер заяви з необхідними документами можна подавати до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або через ЦНАП за адресою найманого житлового приміщення.

Визначено алгоритм передачі документів з ЦНАП до відповідних місцевих органів з питань ветеранської політики та зворотного інформування про результати розгляду.

Колишнім поліцейським і рятувальникам, які були звільнені зі служби, але ще не отримали офіційного статусу УБД або ОІВВ, до заяви слід додати копії військово-облікового документа та витягу з наказу про звільнення зі служби в поліції/ виключення з кадрів ДСНС.

Хто може отримати компенсацію

Захисники і Захисниці, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та:

  • втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій
  • мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії
  • проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання (понад 15 км).

Скільки компенсуватимуть

Сума виплат залежить від місця розташування орендованого житла.

  • Київ, Дніпро, Львів, Одеса – 2 прожиткових мінімумів – зараз це 6 056 грн
  • обласні центри – 1,5 прожиткового мінімуму – 4 542 грн
  • інші населені пункти – 1 прожитковий мінімум – 3 028 грн

Якщо особа орендує житло менше ніж на місяць, компенсація виплачуватиметься пропорційно кількості днів проживання.

Документи, які необхідно подати (копії):

  • документ, що посвідчує особу;
  • картка платника податків;
  • інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • акт обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок бойових дій, спричинених агресією рф;
  • військово-обліковий документ;
  • посвідчення, що підтверджує статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • довідка про відсутність (наявність) судимості та інших обмежень, пов’язаних зі злочинами проти України;
  • договір найму (оренди) житла, укладений відповідно до вимог Цивільного кодексу України. 

Автор: Наталя Мамченко

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