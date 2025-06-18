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«Де звіти?» – в мережі вимагають пояснень від активіста Назарія Гусакова щодо мільйонів на лікування

17:05, 18 червня 2025
Львівського активіста зі СМА запідозрили у зловживанні донатами.
«Де звіти?» – в мережі вимагають пояснень від активіста Назарія Гусакова щодо мільйонів на лікування
Фото: life.pravda.com.ua
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Львівський громадський активіст Назарій Гусаков, який бореться зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та виступає за інклюзивність, опинився в центрі скандалу через підозри в махінаціях зі зборами коштів на своє лікування. Про це повідомило видання «Детектор медіа».

Суперечка розгорілася в мережі X після того, як користувачка «Типова домогосподарка» попросила Гусакова надати звіти про використання зібраних коштів. У відповідь активіст запропонував їй не донатити, якщо вона не довіряє, і надіслав фото ліків, яке, як з’ясувалося, раніше використовувалося в інших дописах. Також він показав чек про переказ коштів ФОПу Денису Ч., чий номер телефону в додатку Getcontact асоціюється з обміном валют у Львові, а не з закупівлею медикаментів.

Журналістка Ольга Худецька та інші користувачі виявили невідповідності в звітах Гусакова. Зокрема, йшлося про переказ 1,5 млн гривень на гаманець, пов’язаний із криптовалютою, та обіг криптовалюти на 2,7 млн доларів. Худецька також зазначила розбіжності у вартості ліків, яку Гусаков оцінював від 250 до 730 тисяч гривень за банку, зібравши цю інформацію в публічному документі.

У мережі з’явилися скріншоти, що вказують на причетність Гусакова до ставок на спорт і онлайн-казино, зокрема на російських платформах. Крім того, користувачі звернули увагу на подяку активіста в травні 2022 року покеристу Михайлу Сьоміну, який виправдовував російське вторгнення в Україну. Деякі також висловили сумніви щодо діагнозу Гусакова.

Раніше медійну підтримку активісту надавали відомі особи та організації, зокрема мер Львова Андрій Садовий, журналісти Михайло Ткач, Юрій Бутусов і команда Bihus.info. Денис Бігус у коментарі «Детектору медіа» зазначив, що редакція підтримувала Гусакова, як і багато інших, але не має детальної інформації про його збори.

Фото: «Детектор медіа»

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