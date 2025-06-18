«Где отчеты?» – в сети требуют объяснений от активиста Назария Гусакова относительно миллионов на лечение

Львовского активиста со СМА заподозрили в злоупотреблении донатами.

Фото: life.pravda.com.ua

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Львовский общественный активист Назарий Гусаков, который борется со спинальной мышечной атрофией (СМА) и выступает за инклюзивность, оказался в центре скандала из-за подозрений в махинациях со сборами средств на свое лечение. Об этом сообщило издание «Детектор медиа».

Спор разгорелся в сети X после того, как пользовательница «Типичная домохозяйка» попросила Гусакова предоставить отчеты об использовании собранных средств. В ответ активист предложил ей не донатить, если она не доверяет, и прислал фото лекарств, которое, как выяснилось, ранее использовалось в других постах. Также он показал чек о переводе средств ФЛП Денису Ч., чей номер телефона в приложении Getcontact ассоциируется с обменом валют во Львове, а не с закупкой медикаментов.

Журналистка Ольга Худецкая и другие пользователи обнаружили несоответствия в отчетах Гусакова. В частности, речь шла о переводе 1,5 млн гривен на кошелек, связанный с криптовалютой, и оборот криптовалюты на 2,7 млн долларов. Худецкая также отметила расхождения в стоимости лекарств, которую Гусаков оценивал от 250 до 730 тысяч гривен за банку, собрав эту информацию в публичном документе.

В сети появились скриншоты, указывающие на причастность Гусакова к ставкам на спорт и онлайн-казино, в том числе на российских платформах. Кроме того, пользователи обратили внимание на благодарность активиста в мае 2022 года покеристу Михаилу Семину, который оправдывал российское вторжение в Украину. Некоторые также выразили сомнения относительно диагноза Гусакова.

Ранее медийную поддержку активисту оказывали известные лица и организации, в частности мэр Львова Андрей Садовый, журналисты Михаил Ткач, Юрий Бутусов и команда Bihus.info. Денис Бигус в комментарии «Детектору медиа» отметил, что редакция поддерживала Гусакова, как и многие другие, но не имеет детальной информации о его собрании.

Фото: «Детектор медиа»

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