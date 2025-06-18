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Кабмин определил продолжительность дополнительного отпуска для помощников воспитателей в специальных детских садах

17:02, 18 июня 2025
Правительство установило продолжительность ежегодного дополнительного отпуска помощников воспитателей специальных детских садов.
Кабмин определил продолжительность дополнительного отпуска для помощников воспитателей в специальных детских садах
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Кабинет Министров 18 июня установил продолжительность ежегодного дополнительного отпуска помощников воспитателей специальных детских садов или специальных групп в учреждениях дошкольного образования.

Так, был утвержден проект постановления "Об определении продолжительности ежегодного дополнительного отпуска помощников воспитателей специальных детских садов (специальных групп)".

Решение принято во исполнение Закона Украины «О дошкольном образовании», который вступил в силу 1 января 2025 года. По закону, помощники воспитателей в детсадах имеют ежегодный основной отпуск - 28 календарных дней.

А для тех, кто работает в специальных садах или специальных группах, предусмотрен еще и дополнительный отпуск. Ее продолжительность устанавливает Правительство.

Предусмотрена следующая продолжительность ежегодного дополнительного отпуска помощникам воспитателей, работающих с детьми:

- с функциональными сенсорными трудностями, предусматривающими нарушение слуховой или зрительной функций, функциональными физическими или моторными трудностями, функциональными речевыми трудностями, с социоадаптационными трудностями – 7 календарных дней;

- с интеллектуальными трудностями или со сложными нарушениями развития – 14 календарных дней.

Решение касается не только коммунальных и государственных учреждений дошкольного образования, но и распространяется на дошкольные подразделения других юридических лиц, в том числе частных, а также физических лиц-предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования.

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Кабинет Министров Украины

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