Суд признал противоправным бездействие исполкома Ужгорода по разработке плана управления отходами

Суд обязал исполнительный комитет городского совета разработать и подать на утверждение план управления отходами Ужгородской территориальной общины.

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Закарпатский окружной административный суд признал противоправным бездействие Исполнительного комитета Ужгородского городского совета в части необеспечения разработки и подачи на утверждение Ужгородскому городскому совету местного плана управления отходами Ужгородской территориальной громады.

Законом Украины «Об охране окружающей природной среды» предусмотрено, что каждый гражданин имеет право на безопасную для его жизни и здоровья окружающую природную среду, а также на обжалование в судебном порядке решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц относительно нарушения экологических прав граждан.

Суд отметил, что согласно Закону Украины «Об управлении отходами» разработка и реализация местных планов управления отходами отнесены к полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а их утверждение — к полномочиям соответствующих советов.

Местные планы управления отходами разрабатываются в течение одного года с момента вступления в силу регионального плана управления отходами в соответствующей области.

Суд установил, что для реализации национальной стратегии управления отходами в Закарпатской области Закарпатской областной государственной администрацией был разработан Региональный план управления отходами Закарпатской области до 2030 года, утверждённый распоряжением главы Закарпатской ОГА от 21.12.2021 г.

Указанное опровергает утверждение ответчика об отсутствии на данный момент регионального плана и свидетельствует о неисполнении Исполнительным комитетом требований Закона Украины «Об управлении отходами».

Также неисполнение этого обязательства ответчик объясняет отсутствием конечной точки складирования/захоронения/переработки/сортировки отходов. Однако суд считает такие доводы необоснованными, поскольку они не исключают возможности осуществления других мероприятий, направленных на разработку местного плана управления отходами Ужгородской территориальной громады.

Указанное решение поддержал апелляционный суд, после чего оно вступило в законную силу.

С текстом решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений под № 6984/24.

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