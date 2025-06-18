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Суд визнав протиправною бездіяльність виконкому Ужгорода щодо розробки плану управління відходами

21:45, 18 червня 2025
Суд зобов'язав виконавчий комітет міської ради розробити та подати на затвердження план управління відходами Ужгородської територіальної громади
Суд визнав протиправною бездіяльність виконкому Ужгорода щодо розробки плану управління відходами
ілюстративне фото Ужгородська міська рада
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Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Виконавчого комітету Ужгородської міської ради щодо незабезпечення розроблення та подання на затвердження Ужгородській міській раді місцевого плану управління відходами Ужгородської територіальної громади.

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачено, що кожний громадянин має право на безпечне для його життя та здоров`я навколишнє природне середовище, а також на оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян.

Cуд зазначив, що відповідно до Закону України «Про управління відходами» розроблення та реалізація місцевих планів управління відходами віднесено до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а їх затвердження - до повноважень сільських, селищних, міських рад.

Місцеві плани управління відходами розробляються протягом одного року з дня набрання чинності регіональним планом управління відходами у відповідній області.

Суд встановив, що для реалізації національної стратегії управління відходами у Закарпатській області Закарпатською обласною державною адміністрацією розроблено Регіональний план управління відходами Закарпатської області до 2030 року, який затверджений розпорядженням голови Закарпатської ОДА 21.12.2021р.

Вказане спростовує твердження відповідача про відсутність на даний час регіонального плану та свідчить про невиконання Виконавчим комітетом вимог Закону України «Про управління відходами».

Також невиконання такого обов’язку відповідач пояснює відсутністю кінцевої точки складування/захоронення/переробки/сортування відходів. Однак суд вважає такі мотиви безпідставними, оскільки вони не виключають можливість здійснення інших заходів, спрямованих на розроблення місцевого плану управління відходами Ужгородської територіальної громади.

Зазначене рішення підтримав апеляційний суд, після чого воно набуло законної сили.

З текстом  рішення можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 6984/24.

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суд Ужгород судова практика

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