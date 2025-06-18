У Києві викрили схему захоплення 1500 ділянок на Сумщині, власники яких виїхали за кордон

У Києві викрили групу шахраїв, які намагалися заволодіти 1500 земельними ділянками за підробленими документами.

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Прокуратура повідомила про підозру групі осіб, які намагалися незаконно переоформити право власності на 1500 земельних ділянок у Сумській області, використовуючи підроблені документи. Про це повідомили в Кіївській міській прокуратурі.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення зловмисники вишукували власників земельних ділянок, які виїхали за кордон. Вони підробляли довіреності, що надавали право розпоряджатися їхньою нерухомістю, зокрема продавати її, та переоформлювали власність на підставних осіб, залучених до схеми.

Підозрювані планували заволодіти сільськогосподарськими ділянками, що належать підприємству в Сумській області. Для цього вони підробили довіреність на розпорядження майном і шукали в Києві нотаріуса, який би за 10 тисяч доларів США вніс до державного реєстру відомості про передачу права власності на основі фальшивих документів.

Правоохоронці затримали одного з організаторів схеми та двох підставних осіб під час спроби передати гроші нотаріусу. Слідство також виявило докази можливих аналогічних злочинів щодо нерухомості в Київській, Полтавській та Одеській областях.

Підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

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