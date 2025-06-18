В Киеве раскрыли схему захвата 1500 участков в Сумской области, владельцы которых уехали за границу

В Киеве раскрыли группу мошенников, которые пытались завладеть 1500 земельными участками по поддельным документам.

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Прокуратура сообщила о подозрении группе лиц, которые пытались незаконно переоформить право собственности на 1500 земельных участков в Сумской области, используя поддельные документы. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения злоумышленники выискивали владельцев земельных участков, которые уехали за границу. Они подделывали доверенности, дающие право распоряжаться их недвижимостью, в частности продавать ее, и переоформляли собственность на подставных лиц, привлеченных к схеме.

Подозреваемые планировали завладеть сельскохозяйственными участками, принадлежащими предприятию в Сумской области. Для этого они подделали доверенность на распоряжение имуществом и искали в Киеве нотариуса, который бы за 10 тысяч долларов США внес в государственный реестр сведения о передаче права собственности на основе фальшивых документов.

Правоохранители задержали одного из организаторов схемы и двух подставных лиц при попытке передать деньги нотариусу. Следствие также обнаружило доказательства возможных аналогичных преступлений в отношении недвижимости в Киевской, Полтавской и Одесской областях.

Подозреваемым инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

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