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Гениальность на вес золота – документы математика и криптографа Алана Тьюринга ушли с молотка за рекордную сумму

21:19, 18 июня 2025
Документы Алана Тьюринга продали на аукционе за рекордные 465 тысяч фунтов.
Гениальность на вес золота – документы математика и криптографа Алана Тьюринга ушли с молотка за рекордную сумму
Фото: BBC
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Коллекция документов выдающегося математика и криптографа Алана Тьюринга, датированная 1930-ми годами, была продана на аукционе в Этволе, графство Дербишир, за рекордную сумму 465,4 тысячи фунтов стерлингов (примерно 544,4 тысячи евро). Об этом сообщила BBC.

Среди лотов, выставленных аукционным домом Hansons Auctioneers, особое внимание привлекла копия докторской диссертации Тьюринга «Системы логики, основанные на порядковых числах» 1938–1939 годов, проданная за 110,5 тысячи фунтов (129,2 тысячи евро), и его фундаментальная работа «О вычисляемых числах», которая ушла с молотка за 208 тысяч фунтов (243 тысячи евро). Другие работы, в частности «Вычислимость и λ-определяемость» и «Мировая проблема в полугруппах с аннулированием», принесли 26 и 28,6 тысячи фунтов соответственно. Более поздняя работа 1952 года «Химическая основа морфогенеза» была продана за 19,5 тысячи фунтов, а первая статья Тьюринга 1935 года «Эквивалентность левой и правой почти периодичности» — за 7,8 тысячи фунтов.

Аукционист Чарльз Хенсон отметил, что документы едва не уничтожили через шредер, но теперь они «будут вдохновлять и обучать будущие поколения». По его словам, эти работы являются основополагающими для теоретической информатики. Хотя первоначальная оценка диссертации и работы «О вычисляемых числах» составляла 40–60 тысяч фунтов, конечные цены значительно превысили ожидания.

Документы изначально принадлежали другу Тьюринга, математику Норману Раутледжу, которому их подарила мать Алана, Этель Тьюринг. После смерти Раутледжа в 2013 году коллекцию нашли в его доме в Лондоне. Сестра Раутледжа хранила их, пока не переехала в дом престарелых, где дочери едва не лишились документов. На аукционе также продали личное письмо от Этель Тьюринг с объяснением, почему она передала бумаги Раутледжу.

Алан Тьюринг, которого считают «отцом современной информатики», сыграл ключевую роль в расшифровке немецкого кода «Энигма» во время Второй мировой войны.

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аукцион Великобритания

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