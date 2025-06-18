ГБР разоблачило масштабную схему «откоса» от мобилизации в Киеве — расследование махинаций в Голосеевском ТЦК

ГБР завершило расследование махинаций в Голосеевском РТЦК.

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу масштабной схемы уклонения от мобилизации, организованной должностными лицами Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева, бывшим главой военно-врачебной комиссии и двумя гражданскими лицами.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, организатором схемы выступал гражданский посредник. Именно он подыскивал клиентов, собирал документы и передавал их служащим ТЦК. Впоследствии участники преступной группы изготавливали фиктивные документы о непригодности к военной службе, что позволяло клиентам избегать мобилизации. Стоимость «услуг» составляла от 2 до 15 тысяч долларов США.

В ГБР указывают, что несмотря на то, что бывший глава военно-врачебной комиссии уже был отстранен за аналогичные правонарушения, он продолжал влиять на принятие решений относительно военнообязанных.

Во время обысков правоохранители изъяли:

• более 1,2 млн долларов США и 45 тыс. евро наличными;

• 11 автомобилей премиум-класса (каждый ориентировочной стоимостью около $100 тыс.);

• документы и записи, подтверждающие масштабную коррупционную схему и факты незаконного снятия с воинского учета.

Следствие установило, что с помощью этой схемы мобилизации избежали тысячи мужчин. Проверке подлежали документы более 4 тыс. лиц, исключенных из учета. Уже более 500 из них восстановлены в учете, продолжается процедура восстановления еще как минимум 1 тыс. мужчин.

Фигурантам инкриминируются следующие статьи Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору),

• ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ),

• ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды),

• ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

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