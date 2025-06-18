Можно ли получить компенсацию от работодателя за незаконное увольнение

В случае увольнения без законных оснований работник имеет право на возобновление, выплату среднего заработка, компенсацию морального вреда или денежную выплату вместо возврата на работу.

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Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли работник получить компенсацию от работодателя в случае его незаконного увольнения последним.

Законодательством о труде предусмотрены следующие механизмы защиты работника в случае увольнения без законного основания:

Восстановление на работе.

Выплата работнику среднего заработка за время вынужденного прогула.

Возмещение морального вреда.

Восстановление на работе

В случае увольнения без законного основания или незаконного перевода на другую работу, в том числе в связи с сообщением другим лицом о нарушении требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", работник подлежит восстановлению на прежнем месте работы органом, рассматривающим трудовой спор.

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведённого на другую работу работника, принятое органом, рассматривающим трудовой спор, подлежит немедленному исполнению (ст. 235 КЗоТ).

Выплата работнику среднего заработка за время вынужденного прогула

При вынесении решения о восстановлении на работе орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы, но не более чем за один год. Если заявление о восстановлении на работе рассматривается более одного года не по вине работника, орган выносит решение о выплате среднего заработка за весь период вынужденного прогула.

В случае задержки работодателем исполнения решения органа о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведённого работника, данный орган выносит постановление о выплате ему среднего заработка или разницы в заработке за весь период задержки.

При наличии оснований для восстановления на работе работника, уволенного в связи с сообщением им или его близким лицом о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, либо других нарушениях Закона Украины "О предотвращении коррупции" другим лицом, и при отказе работника от такого восстановления, орган, рассматривающий трудовой спор, принимает решение о выплате ему денежной компенсации в размере шести среднемесячных заработков, а в случае невозможности восстановления — в размере двухгодичного среднего заработка (ст. ст. 235, 236 КЗоТ).

Возмещение морального вреда

Возмещение работодателем морального вреда работнику осуществляется в случае, если нарушение его законных прав, в том числе в результате дискриминации, моббинга (травли), факт которых подтверждён судебным решением, вступившим в законную силу, привело к моральным страданиям, утрате нормальных жизненных связей и требует от него дополнительных усилий для организации своей жизни (статья 237-1 КЗоТ).

Правовые основания и порядок возмещения морального вреда дополнительно определяются законодательством (Конституцией Украины, Гражданским кодексом Украины, Законом Украины "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине" и другими).

Размер компенсации морального вреда определяется судом индивидуально, законодательные ограничения относительно её суммы не установлены.

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