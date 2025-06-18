Украина сохраняет «транспортный безвиз» и приближается к отмене роуминга с ЕС — Шмыгаль

Европарламент одобрил продление «транспортного безвиза» для Украины до конца 2025 года

Источник фото: RFE / RL

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Европарламент поддержал продление «транспортного безвиза» для Украины до конца 2025 года. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль. Соглашение, которое позволяет украинским перевозчикам работать без необходимости получения отдельных разрешений, продлевается уже в четвертый раз.

Кроме того, Европейская комиссия одобрила присоединение Украины к европейской политике Roam like at Home. Это позволит украинцам пользоваться мобильной связью и интернетом в 27 странах ЕС без дополнительных оплат за роуминг.

Ожидается, что Совет ЕС окончательно утвердит это решение, и уже с начала 2026 года Украина станет частью единого европейского коммуникационного пространства. По словам Шмыгаля, это создает уникальный прецедент: до настоящего времени ни одна страна за пределами ЕС не присоединялась к данной политике.

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