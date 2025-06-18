Практика судов
  1. В Украине

Украина сохраняет «транспортный безвиз» и приближается к отмене роуминга с ЕС — Шмыгаль

15:51, 18 июня 2025
Европарламент одобрил продление «транспортного безвиза» для Украины до конца 2025 года
Украина сохраняет «транспортный безвиз» и приближается к отмене роуминга с ЕС — Шмыгаль
Источник фото: RFE / RL
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европарламент поддержал продление «транспортного безвиза» для Украины до конца 2025 года. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль. Соглашение, которое позволяет украинским перевозчикам работать без необходимости получения отдельных разрешений, продлевается уже в четвертый раз.

Кроме того, Европейская комиссия одобрила присоединение Украины к европейской политике Roam like at Home. Это позволит украинцам пользоваться мобильной связью и интернетом в 27 странах ЕС без дополнительных оплат за роуминг.

Ожидается, что Совет ЕС окончательно утвердит это решение, и уже с начала 2026 года Украина станет частью единого европейского коммуникационного пространства. По словам Шмыгаля, это создает уникальный прецедент: до настоящего времени ни одна страна за пределами ЕС не присоединялась к данной политике.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Кабинет Министров Украины Европарламент

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин изменил порядок выдачи удостоверения моряка

В частности, правительство установило, что расположенное за границей обособленное подразделение ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта» осуществляет прием документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка гражданам Украины, находящимся за границей.

Суд сможет решать вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела – принят закон

Суды смогут выносить дополнительное решение о распределении судебных расходов без уведомления участников дела.

Судьи или судьи в отставке должны войти в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры – Станислав Кравченко

Наличие судей в составе дисциплинарных органов адвокатуры обеспечит прозрачность и объективность рассмотрения дисциплинарных производств в отношении адвокатов.

Верховная Рада установила новые ставки судебного сбора

Для граждан максимальный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам будет ограничен 30 280 грн, а если речь идет о защите социальных прав – 15 тысячами грн.

В АРМА повысят должностные оклады — сколько будут платить советникам и помощникам

«Голый» должностной оклад помощников и советников в АРМА будет составлять около 70 тысяч грн, главы АРМА после отбора с участием международных экспертов — от 133 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області