Україна зберігає «транспортний безвіз» і наближається до скасування роумінгу з ЄС – Шмигаль

Європарламент схвалив продовження «транспортного безвізу» для України до кінця 2025 року.

Джерело фото: RFE / RL

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Європарламент підтримав продовження «транспортного безвізу» для України до кінця 2025 року. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Угода, яка дозволяє українським перевізникам працювати без необхідності отримання окремих дозволів, пролонговується вже вчетверте.

Крім того, Європейська комісія схвалила приєднання України до європейської політики Roam like at Home. Це дає змогу українцям користуватися мобільним зв’язком і інтернетом у 27 країнах ЄС без додаткових оплат за роумінг.

Очікується, що Рада ЄС остаточно затвердить це рішення, і вже з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору. За словами Шмигаля, це створює унікальний прецедент: до цього часу жодна країна, яка не є членом ЄС, не долучалася до цієї політики.

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