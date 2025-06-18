Кабмін змінив порядок видачі посвідчення моряка

Зокрема уряд встановив, що розміщений за кордоном відокремлений підрозділ ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» здійснює прийняття документів для оформлення, видачі, обміну посвідчення особи моряка громадянам України, які перебувають за кордоном.

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Кабмін на засіданні 18 червня погодив пропозицію Міністерства розвитку громад і Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства про реалізацію протягом 2 років, але не більше періоду дії воєнного стану, експериментального проекту щодо прийняття у громадян України, які перебувають за межами України, документів для оформлення, видачі, обміну посвідчення особи моряка.

Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту (текст наразі не опублікований).

Установлено, що розміщений за межами України відокремлений підрозділ ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» здійснює прийняття документів для оформлення, видачі, обміну посвідчення особи моряка громадянам України, які перебувають за межами України.

Також внесені зміни до постанов уряду від 26.06.2015 №441 «Про посвідчення особи моряка» і від 18.10.2017 №784 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими субʼєктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації».

Зокрема, замінено суб’єкта видачі посвідчення особи моряка з капітана морського порту на Адміністрацію судноплавства, зокрема через ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту».

Запроваджено процедуру оформлення посвідчень особи моряка із використанням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, шляхом створення та впровадження відомчої інформаційної системи посвідчень особи моряка, яка призначена для ведення обліку даних, власником якої буде Адміністрація судноплавства.

Передбачено строк зберігання неотриманого в установленому порядку заявником посвідчення особи моряка, а саме, протягом 2-х років посвідчення зберігається та у разі його неотримання визнається недійсним та знищується.

Автор: Наталя Мамченко

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