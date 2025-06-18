Перебуваючи у слідчому ізоляторі, чоловік представився побратимом сина жінки та під приводом лікування виманив у неї кошти.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Запоріжжі судитимуть в’язня, який ошукав матір загиблого воїна на 150 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 45-річний житель Запоріжжя, раніше неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи у слідчому ізоляторі, шахрайським шляхом заволодів коштами матері загиблого військовослужбовця.

Чоловік зателефонував потерпілій, представився побратимом її сина та, під приводом термінової «потреби в коштах» на лікування, переконав її перерахувати майже 150 тисяч гривень на підконтрольні йому банківські картки.

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно в’язня за фактом шахрайства та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.