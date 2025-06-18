Находясь в следственном изоляторе, мужчина представился побратимом сына женщины и под предлогом лечения выманил у нее деньги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье будут судить заключенного, который обманул мать погибшего воина на 150 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 45-летний житель Запорожья, ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений, находясь в следственном изоляторе, мошенническим способом завладел средствами матери погибшего военнослужащего.

Мужчина позвонил потерпевшей, представился побратимом ее сына и под предлогом срочной «необходимости в средствах» на лечение убедил ее перевести почти 150 тысяч гривен на подконтрольные ему банковские карты.

Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заключенного по факту мошенничества и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.