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Закон о множественном гражданстве упрощает процедуру для этнической диаспоры — Евгения Кравчук рассказала детали

16:16, 18 июня 2025
Депутат Евгения Кравчук рассказала, какие проблемы решит принятый Радой закон о множественном гражданстве.
Закон о множественном гражданстве упрощает процедуру для этнической диаспоры — Евгения Кравчук рассказала детали
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 18 июня приняла в целом как закон законопроект №11469 о множественном гражданстве. Вопрос признания нескольких гражданств будет зависеть от того, является ли это гражданство государством, внесённым в список Кабмина – а он будет формировать список на своё усмотрение.

Заместитель главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук объяснила, какие проблемы решает этот закон.

"Это фактически не делает нарушителями закона тех украинцев, которые уже де-факто имеют, например, два паспорта – украинский и страны, где они проживают. Очень много украинцев выехали ещё 10–20 лет назад, большинство из них получили гражданство других стран. Они как раз проживают преимущественно в странах, которые также позволяют множественное гражданство. То есть там они не нарушители, а в Украине – нарушители. Это позволяет им сохранять свой украинский паспорт, переоформлять его и оставаться в гражданстве Украины.

И, безусловно, нам важно сохранять связь с диаспорой, с этническими украинцами, чьи предки уже жили в Украине и потом уехали за границу. Для этнических украинцев, которые никогда не имели украинского гражданства, будет так называемый фаст-трек – то есть упрощённая процедура. Они всё равно должны как минимум год проживать в Украине перед тем, как получить украинское гражданство, но это всё равно будет происходить быстро", — рассказала Кравчук.

Также она добавила, что Кабинет Министров будет устанавливать перечень стран, с которыми разрешено двойное гражданство. По её словам, речь идёт, в частности, о странах Европейского Союза и "Большой семёрки".

"Но Кабинет Министров будет иметь здесь дискрецию, право выбора и изменений, чтобы не изменять постоянно текст закона", — рассказала Евгения Кравчук.

Ранее мы писали, что пока неизвестно, какие страны Кабмин внесет в перечень «государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке», впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2024 года, Владимир Зеленский регистрировал другой законопроект 10425 – также о множественном гражданстве. Первый проект 10425, как и нынешний, предусматривал введение упрощенного порядка приобретения гражданства Украины для отдельных категорий иностранцев.

Предыдущий проект 10425 четко перечислял непосредственно в тексте законопроекта страны, гражданам которых упростят доступ к украинскому паспорту. В частности, в п. 7 ст. 1 законопроекта было установлено, что это такие страны, как Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония.

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Верховная Рада Украины закон Украина гражданство

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