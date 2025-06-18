Штрафы за несоблюдение нормы по биоэтанолу в топливе отложили до 2026 года

Верховная Рада отложила до 1 января 2026 года введение штрафов за несоблюдение требования содержания биоэтанола в бензине.

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Верховная Рада приняла решение о переносе до 1 января 2026 года введения штрафов для производителей, импортеров и продавцов топлива за несоблюдение требования по содержанию биоэтанола в автомобильном бензине.

Как указал народный депутат Ярослав Железняк, соответствующая норма была включена как поправка к законопроекту 13134, который парламент поддержал в целом.

Напомним, что обязательное добавление не менее 5% биоэтанола в бензин с октановым числом ниже 98 предусмотрено законом №3769-IX, принятым в июне 2024 года. Исключение установлено только для топлива, предназначенного для нужд Министерства обороны, Госрезерва и формирования минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Согласно Закону, с 1 мая 2025 года весь бензин А-95 в Украине должен обязательно содержать 5% биоэтанола — «спирта» из растительного сырья.

«Интерфакс-Украина» отмечает, что поправка предусматривает: до начала 2026 года не будет применяться ответственность за нарушения, указанные в частях 1 и 2 статьи 14 Закона Украины «Об альтернативных видах топлива».

Согласно этой статье, розничные сети АЗС должны были бы платить штраф в размере семи прожиточных минимумов за каждые 1000 литров бензина без необходимых 5% биоэтанола. Аналогично, производители, импортеры и оптовые поставщики подлежали штрафу в шесть прожиточных минимумов за каждые 1000 литров топлива. Также предусматривалась ответственность за несвоевременное предоставление информации о содержании биоэтанола — от 75 до 110 прожиточных минимумов в зависимости от срока просрочки.

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