Практика судов
  1. В Украине
  2. / Законодательство

Штрафы за несоблюдение нормы по биоэтанолу в топливе отложили до 2026 года

15:43, 18 июня 2025
Верховная Рада отложила до 1 января 2026 года введение штрафов за несоблюдение требования содержания биоэтанола в бензине.
Штрафы за несоблюдение нормы по биоэтанолу в топливе отложили до 2026 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла решение о переносе до 1 января 2026 года введения штрафов для производителей, импортеров и продавцов топлива за несоблюдение требования по содержанию биоэтанола в автомобильном бензине.

Как указал народный депутат Ярослав Железняк, соответствующая норма была включена как поправка к законопроекту 13134, который парламент поддержал в целом.

Напомним, что обязательное добавление не менее 5% биоэтанола в бензин с октановым числом ниже 98 предусмотрено законом №3769-IX, принятым в июне 2024 года. Исключение установлено только для топлива, предназначенного для нужд Министерства обороны, Госрезерва и формирования минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Согласно Закону, с 1 мая 2025 года весь бензин А-95 в Украине должен обязательно содержать 5% биоэтанола — «спирта» из растительного сырья.

«Интерфакс-Украина» отмечает, что поправка предусматривает: до начала 2026 года не будет применяться ответственность за нарушения, указанные в частях 1 и 2 статьи 14 Закона Украины «Об альтернативных видах топлива».

Согласно этой статье, розничные сети АЗС должны были бы платить штраф в размере семи прожиточных минимумов за каждые 1000 литров бензина без необходимых 5% биоэтанола. Аналогично, производители, импортеры и оптовые поставщики подлежали штрафу в шесть прожиточных минимумов за каждые 1000 литров топлива. Также предусматривалась ответственность за несвоевременное предоставление информации о содержании биоэтанола — от 75 до 110 прожиточных минимумов в зависимости от срока просрочки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин изменил порядок выдачи удостоверения моряка

В частности, правительство установило, что расположенное за границей обособленное подразделение ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта» осуществляет прием документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка гражданам Украины, находящимся за границей.

Суд сможет решать вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела – принят закон

Суды смогут выносить дополнительное решение о распределении судебных расходов без уведомления участников дела.

Судьи или судьи в отставке должны войти в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры – Станислав Кравченко

Наличие судей в составе дисциплинарных органов адвокатуры обеспечит прозрачность и объективность рассмотрения дисциплинарных производств в отношении адвокатов.

Верховная Рада установила новые ставки судебного сбора

Для граждан максимальный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам будет ограничен 30 280 грн, а если речь идет о защите социальных прав – 15 тысячами грн.

В АРМА повысят должностные оклады — сколько будут платить советникам и помощникам

«Голый» должностной оклад помощников и советников в АРМА будет составлять около 70 тысяч грн, главы АРМА после отбора с участием международных экспертов — от 133 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області