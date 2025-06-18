Штрафи за недотримання норми щодо біоетанолу у пальному відтермінували до 2026 року

Верховна Рада відклала до 1 січня 2026 року введення штрафів за недотримання вимоги щодо вмісту біоетанолу в бензині.

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Верховна Рада ухвалила рішення про відтермінування до 1 січня 2026 року введення штрафів для виробників, імпортерів та продавців пального за недотримання вимоги щодо вмісту біоетанолу в автомобільному бензині.

Як вказав народний депутат Ярослав Железняк, відповідна норма була включена як правка до законопроекту 13134, який парламент підтримав у цілому.

Нагадаємо, що обов’язкове додавання щонайменше 5% біоетанолу до бензину з октановим числом нижче 98 передбачено законом №3769-IX, ухваленим у червні 2024 року. Виняток встановлено лише для пального, призначеного для потреб Міністерства оборони, Держрезерву та формування мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів.

Згідно з Законом, з 1 травня 2025 року весь бензин А-95 в Україні обов’язково містить 5% біоетанолу — «спирту» з рослинної сировини.

«Інтерфакс-Україна» зазначає, що правка передбачає, що до початку 2026 року не застосовуватиметься відповідальність за порушення, визначені у частинах 1 та 2 статті 14 Закону України «Про альтернативні види палива».

Згідно з цією статтею, роздрібні мережі АЗС мали б сплачувати штраф у розмірі семи прожиткових мінімумів за кожні 1000 літрів бензину без необхідних 5% біоетанолу. Аналогічно, виробники, імпортери та оптові постачальники підлягали штрафу в шість прожиткових мінімумів за кожні 1000 літрів пального. Також передбачалась відповідальність за несвоєчасне подання інформації про вміст біоетанолу — від 75 до 110 прожиткових мінімумів, залежно від терміну прострочення.

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