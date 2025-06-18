Оформлення пенсії за віком — чи потрібно подавати довідку про зарплату за період до липня 2000 року

Справка про зарплату до липня 2000 року подається лише за бажанням, якщо після цієї дати є достатній страховий стаж.

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У Пенсійному фонді України роз’яснили, чи обов’язково потрібно надавати довідку про заробітну плату за період до липня 2000 року під час оформлення пенсії за віком.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при обчисленні пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року за даними реєстру застрахованих осіб. Це правило.

Довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року може подаватись за бажанням заявника. Наприклад, якщо в цей період була висока зарплата або мала місце робота за сумісництвом, то за наявності відповідних довідок буде врахована зарплата і за період до 1 липня 2000 року.

А обов’язково довідка подається лише у випадку, якщо після 1 липня 2000 року особа набула менше п’яти років страхового стажу.

Таку довідку видає підприємство, установа або організація, де працювала людина, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану заробітну плату. Довідку може надати правонаступник підприємства, установи, організації або архівна установа.

У ПФУ наголошують: якщо зарплата за період до липня 2000 року є невисокою порівняно із заробітною платою після цієї дати, – вона буде врахована та не вплине на обчислення пенсії.

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