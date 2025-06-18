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Оформление пенсии по возрасту — нужно ли подавать справку о зарплате за период до июля 2000 года

22:18, 18 июня 2025
Справка о зарплате до июля 2000 года подается только по желанию, если после этой даты есть достаточный страховой стаж.
Оформление пенсии по возрасту — нужно ли подавать справку о зарплате за период до июля 2000 года
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В Пенсионном фонде Украины разъяснили, обязательно ли предоставлять справку о заработной плате за период до июля 2000 года при оформлении пенсии по возрасту.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», при начислении пенсии учитывается заработок человека за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года — по данным реестра застрахованных лиц. Это основное правило.

Справка о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 года может подаваться по желанию заявителя. Например, если в этот период была высокая зарплата или работа по совместительству, то при наличии соответствующих справок будет учтен и этот заработок.

Обязательно такая справка подается только в случае, если после 1 июля 2000 года человек приобрел менее пяти лет страхового стажа.

Такую справку выдает предприятие, учреждение или организация, где работал человек, на основании лицевых счетов, платежных ведомостей или других документов о начисленной зарплате. Также справку может предоставить правопреемник предприятия, учреждения, организации либо архивное учреждение.

В ПФУ подчеркивают: если заработная плата за период до июля 2000 года была ниже по сравнению с доходом после этой даты — она все равно будет учтена, но не повлияет на размер пенсии.

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