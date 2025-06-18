Суд сможет решать вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела – принят закон

Суды смогут выносить дополнительное решение о распределении судебных расходов без уведомления участников дела.

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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13192, который предусматривает, что суд сможет выносить дополнительное решение о распределении судебных расходов без уведомления участников дела.

Так, дополнена статья 221 Хозяйственного процессуального кодекса, которая определяет, что если сторона по уважительным причинам не может до окончания судебных прений по делу предоставить доказательства, подтверждающие размер понесенных ею судебных расходов, суд по заявлению такой стороны, поданному до окончания судебных прений, может решить вопрос о судебных расходах после вынесения решения по существу исковых требований.

Будет предусмотрено, что в таком случае суд решает вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела. Если суд посчитает необходимым, для решения вопроса о судебных расходах он может назначить судебное заседание, которое проводится не позднее 15 дней со дня вынесения решения по существу исковых требований.

Соответственно, в ст. 244 ХПК будет предусмотрено, что дополнительное судебное решение выносится в случае, если суд решает только вопрос о судебных расходах – без уведомления участников дела.

Статья 136 Гражданского процессуального кодекса дополнена нормой о том, что лицо, заявляющее ходатайство об отсрочке или рассрочке судебных расходов, уменьшении их размера или освобождении от их уплаты, обязано одновременно предоставить доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, которыми обосновано такое ходатайство.

Дополнена статья 246 ГПК, которая устанавливает, что если сторона по уважительным причинам не может предоставить доказательства, подтверждающие размер понесенных ею судебных расходов до окончания судебных прений по делу, суд по заявлению такой стороны, поданному до окончания судебных прений по делу, может решить вопрос о судебных расходах после вынесения решения по существу исковых требований.

В таком случае суд решает вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела. Если суд посчитает необходимым, для решения вопроса о судебных расходах он может назначить судебное заседание, которое проводится не позднее 20 дней со дня вынесения решения по существу исковых требований.

Соответственно, в статье 270 будет предусмотрено, что дополнительное судебное решение выносится в случае, если суд решает только вопрос о судебных расходах – без уведомления участников дела.

Аналогичные изменения предусмотрены в статье 143 Кодекса административного судопроизводства. Так, суд сможет решить вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела. Если суд посчитает необходимым, для решения вопроса о судебных расходах он может назначить судебное заседание, которое проводится не позднее 15 дней со дня вынесения решения по существу исковых требований.

В статье 252 КАСУ устанавливается, что суд, вынесший решение, выносит дополнительное судебное решение в том же составе в течение десяти дней со дня поступления соответствующего заявления. Дополнительное судебное решение выносится в том же порядке, что и судебное решение, а в случае, если суд решает только вопрос о судебных расходах, – без уведомления участников дела.

В случае необходимости суд может рассмотреть вопрос вынесения дополнительного судебного решения в судебном заседании с уведомлением участников дела. Неявка в судебное заседание лиц, которые были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте судебного заседания, не препятствует рассмотрению заявления.

Кроме того, принятый закон, как писала «Судебно-юридическая газета», предусматривает изменения в ставках судебного сбора.

В социальных спорах ставка за подачу апелляционной жалобы для граждан будет составлять не более 9084 грн. А для «общих» имущественных исков для граждан и ФЛП – не более 24 224 грн.

В социальных спорах ставка за подачу кассационной жалобы для граждан будет составлять не более 15 140 грн. А для «общих» имущественных исков для граждан и ФЛП – не более 30 280 грн.

Впрочем, такие ограничения не будут касаться исков, связанных с возмещением морального вреда.

Также в новой редакции изложена статья 8 закона о судебном сборе, касающаяся отсрочки и рассрочки уплаты судебного сбора, уменьшения его размера или освобождения от его уплаты.

Автор: Наталя Мамченко

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