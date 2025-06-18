Верховная Рада установила новые ставки судебного сбора

Для граждан максимальный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам будет ограничен 30 280 грн, а если речь идет о защите социальных прав – 15 тысячами грн.

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В Украине будут установлены новые ставки судебного сбора за подачу апелляционных и кассационных жалоб. Для граждан максимальный размер за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам будет ограничен 30 280 грн, а если речь идет о защите социальных прав – 15 тысячами грн.

Так, Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13192 относительно усовершенствования порядка распределения судебных расходов и судебного сбора. Также закон предусматривает, что суд сможет принимать решение о распределении судебных расходов без уведомления участников дела.

Изменения в ставках судебного сбора

В соответствии с принятым законом ставка судебного сбора, определенная подпунктами 6 и 7 пункта 1 ч. 2 ст. 4 закона о судебном сборе, составит:

– за подачу в суд апелляционной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к апелляционной жалобе на решение суда; апелляционной жалобы на судебный приказ, заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, которая подана:

- юридическим лицом – 150% ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы

- физическим лицом или физическим лицом – предпринимателем – 150% ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы, но не более 8 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц по исковым заявлениям имущественного характера, а по делам, где предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав (кроме права собственности на имущество), возмещение вреда здоровью (кроме морального вреда) – не более 3 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Итак, в социальных спорах ставка за подачу апелляционной жалобы для граждан будет составлять не более 9 084 грн. А для «общих» имущественных исков для граждан и ФОП – не более 24 224 грн. Впрочем, такие ограничения не будут касаться исков о возмещении морального вреда.

Напомним, сейчас, до изменений, предусмотрено, что за подачу таких документов лицо должно уплатить 150% ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы.

– за подачу в суд кассационной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к кассационной жалобе на решение суда, которая подана:

- юридическим лицом – 200% ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы

- физическим лицом или физическим лицом-предпринимателем – 200% ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы, но не более 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц по исковым заявлениям имущественного характера, а по делам, где предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав (кроме права собственности на имущество), возмещение вреда здоровью (кроме морального вреда) – не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Итак, в социальных спорах ставка за подачу кассационной жалобы для граждан будет составлять не более 15 140 грн. А для «общих» имущественных исков для граждан и ФОП – не более 30 280 грн.

Напомним, сейчас, до изменений, предусмотрено, что за подачу таких документов лицо должно уплатить 200% ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы в размере оспариваемой суммы.

Отсрочка и рассрочка уплаты судебного сбора

В новой редакции изложена статья 8 «Отсрочка и рассрочка уплаты судебного сбора, уменьшение его размера или освобождение от его уплаты».

В соответствии с изменениями, учитывая имущественное положение стороны, суд может своим определением по ее ходатайству отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора на определенный срок, но не дольше чем до принятия судебного решения по делу при следующих условиях:

размер судебного сбора превышает 5 процентов размера годового дохода за предыдущий календарный год физического лица, которое подает исковое заявление, другое заявление, жалобу, апелляционную или кассационную жалобу; или лицами, которые подают исковое заявление, другое заявление, жалобу, апелляционную или кассационную жалобу, являются:

военнослужащие;

родители, имеющие ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, если другой родитель уклоняется от уплаты алиментов;

одинокие матери (отцы), имеющие ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

члены малообеспеченной или многодетной семьи;

лицо, действующее в интересах малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, которые признаны судом недееспособными или дееспособность которых ограничена; или

предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав, возмещение вреда здоровью; или заявителем (истцом) в рамках дела о банкротстве (неплатежеспособности) является юридическое или физическое лицо, в том числе физическое лицо – предприниматель, которое находится в судебных процедурах распоряжения имуществом, санации или реструктуризации долгов, по ходатайству арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, управляющего реструктуризацией) или должника.

Суд может уменьшить размер судебного сбора или освободить от его уплаты на основании, указанном в части первой этой статьи.

При определении имущественного положения лица, для целей этой статьи, суд может учитывать информацию о размере доходов за предыдущий календарный год, нахождении на иждивении нетрудоспособных членов семьи, наличии в собственности недвижимого, движимого имущества и/или иного ценного имущества, а также иные обстоятельства, имеющие значение для оценки имущественного положения лица.

Изменения ставок для хозяйственных споров

Также принятый закон уточняет формулировку пункта 2 ч. 2 ст. 4 закона относительно ставок судебного сбора за подачу документов в хозяйственный суд. А именно, за подачу в хозяйственный суд будут установлены следующие ставки:

1) искового заявления имущественного характера – 1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 350 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц

2) искового заявления неимущественного характера – 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц

3) заявления о выдаче судебного приказа – 0,1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц

4) заявления об отмене судебного приказа – 0,05 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц

5) заявления об обеспечении доказательств или иска; заявления о выдаче исполнительного документа на основании решения иностранного суда; заявления об отмене решения третейского суда; заявления о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда; заявления о разъяснении судебного решения – 0,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц

6) апелляционной жалобы на решение суда; заявления о пересмотре судебного решения в связи с нововыявленными обстоятельствами – 150 процентов ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы

7) кассационной жалобы на решение суда – 200 процентов ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы

8) апелляционной и кассационной жалобы на определение суда; заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда – 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц

9) заявления об открытии процедуры превентивной реструктуризации – 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц

10) апелляционной жалобы на определение суда в процедуре превентивной реструктуризации – 150 процентов ставки, подлежавшей уплате при подаче заявления

11) кассационной жалобы на определение суда об утверждении/об отказе в утверждении плана превентивной реструктуризации; о закрытии процедуры превентивной реструктуризации – 200 процентов ставки, подлежавшей уплате при подаче заявления.

Статья 3 закона дополнена нормой, что судебный сбор взимается за подачу в суд заявления, предусмотренного Кодексом по процедурам банкротства.

Отдельно таблицу ставок дополнили пунктом 2-1 относительно ставок за подачу в хозяйственный суд по делу о банкротстве:

1) заявления кредитора об открытии производства по делу о банкротстве – 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц

2) заявления кредиторов, которые обращаются с денежными требованиями к должнику после официального обнародования объявления об открытии производства по делу о банкротстве, а также после официального обнародования сообщения о признании должника банкротом – 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц

3) искового заявления имущественного характера в рамках дела о банкротстве – 1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 350 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц

4) искового заявления неимущественного характера в рамках дела о банкротстве – 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц

5) заявления о возложении солидарной ответственности на органы управления должника; заявления ликвидатора, кредитора о субсидиарной ответственности за доведение до банкротства – 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц

6) апелляционной жалобы на определение суда об открытии производства по делу о банкротстве; о результатах рассмотрения денежных требований кредиторов; решение суда в рамках дела о банкротстве – 150 процентов ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы

7) апелляционной и кассационной жалобы на определение суда по делу о банкротстве – 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц

8) апелляционной и кассационной жалобы на постановление суда о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры (погашение долгов должника) – 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц

9) кассационной жалобы на определения суда об открытии производства по делу о банкротстве; о результатах рассмотрения денежных требований кредиторов; решения суда в рамках дела о банкротстве – 200 процентов ставки, подлежавшей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы от размера оспариваемой суммы.

Внесены изменения в пункт 15 ч. 1 статьи 5, которая регулирует льготы по уплате. Так, в соответствии с изменениями от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются физические лица (кроме субъектов предпринимательской деятельности) - кредиторы, которые обращаются с денежными требованиями к должнику о выплате задолженности по заработной плате, обязательств вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан, выплаты авторского вознаграждения и алиментов, - после официального обнародования объявления об открытии производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности), а также после официального обнародования сообщения о признании должника банкротом.

Изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс

Дополнена статья 221, которая определяет, что если сторона по уважительным причинам не может до окончания судебных прений по делу подать доказательства, подтверждающие размер понесенных ею судебных расходов, суд по заявлению такой стороны, поданному до окончания судебных прений по делу, может решить вопрос о судебных расходах после принятия решения по существу исковых требований.

Будет предусмотрено, что в таком случае суд решает вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела. Если суд посчитает необходимым, для решения вопроса о судебных расходах он может назначить судебное заседание, которое проводится не позднее 15 дней со дня принятия решения по существу исковых требований.

Соответственно, в ст. 244 ХПК будет предусмотрено, что дополнительное судебное решение принимается в случае, если суд решает только вопрос о судебных расходах – без уведомления участников дела.

Изменения в Гражданский процессуальный кодекс

Статья 136 дополнена нормой о том, что лицо, заявляющее ходатайство об отсрочке или рассрочке судебных расходов, уменьшении их размера или освобождении от их уплаты, обязано одновременно предоставить доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, которыми обосновано такое ходатайство.

Дополнена статья 246 ГПК, которая устанавливает, что если сторона по уважительным причинам не может подать доказательства, подтверждающие размер понесенных ею судебных расходов до окончания судебных прений по делу, суд по заявлению такой стороны, поданному до окончания судебных прений по делу, может решить вопрос о судебных расходах после принятия решения по существу исковых требований.

В таком случае суд решает вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела. Если суд посчитает необходимым, для решения вопроса о судебных расходах он может назначить судебное заседание, которое проводится не позднее 20 дней со дня принятия решения по существу исковых требований.

Соответственно, в статье 270 будет предусмотрено, что дополнительное судебное решение принимается в случае, если суд решает только вопрос о судебных расходах – без уведомления участников дела.

Изменения в Кодекс административного судопроизводства

Аналогичные изменения предусмотрены в статье 143 КАСУ. Так, суд сможет решить вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела. Если суд посчитает необходимым, для решения вопроса о судебных расходах он может назначить судебное заседание, которое проводится не позднее 15 дней со дня принятия решения по существу исковых требований.

В статье 252 КАСУ устанавливается, что суд, принявший решение, принимает дополнительное судебное решение в том же составе в течение десяти дней со дня поступления соответствующего заявления. Дополнительное судебное решение принимается в том же порядке, что и судебное решение, а в случае, если суд решает только вопрос о судебных расходах, – без уведомления участников дела. В случае необходимости суд может рассмотреть вопрос принятия дополнительного судебного решения в судебном заседании с уведомлением участников дела. Неприбытие в судебное заседание лиц, которые были должным образом уведомлены о дате, времени и месте судебного заседания, не препятствует рассмотрению заявления.

Автор: Наталя Мамченко

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