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Гендиректор Amazon предупредил о сокращении офисного персонала из-за искусственного интеллекта

21:01, 18 июня 2025
Искусственный интеллект обеспечит эффективность, но приведет к сокращению числа сотрудников в корпоративном секторе компании уже в ближайшие годы.
Гендиректор Amazon предупредил о сокращении офисного персонала из-за искусственного интеллекта
Фото: Getty Images
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Генеральный директор Amazon Энди Джесси предупредил сотрудников о сокращении рабочих мест в ближайшие годы из-за широкого внедрения искусственного интеллекта. Об этом он сообщил в служебной записке, передает ВВС.

Amazon стал очередным гигантом в технологической отрасли, который открыто говорит о масштабном внедрении ИИ. Компания активно использует его в «почти каждом направлении» своей деятельности — от создания описаний товаров до автоматизации повседневных задач.

«Нам потребуется меньше людей для выполнения некоторых текущих задач и больше — для других новых функций», — отметил Джесси. По его словам, эффективность, которую даст искусственный интеллект, позволит сократить часть корпоративного штата.

К концу прошлого года Amazon насчитывал более 1,5 миллиона сотрудников по всему миру, из которых примерно 350 тысяч — это офисные работники. Большинство из них работают в США, где компания является вторым по величине работодателем после Walmart.

Эксперты предупреждают: автоматизация угрожает в первую очередь начальным позициям среди «белых воротничков».

Так, генеральный директор ИИ-компании Anthropic Дарио Амодеи заявил, что искусственный интеллект может заменить до 50% таких должностей.

А Джеффри Хинтон, которого считают «крестным отцом» искусственного интеллекта, отметил, что эта технология качественно иная — она способна выполнять большинство рутинных интеллектуальных задач человека.

«Если ИИ сможет делать все обычное интеллектуальное задание, то какие именно новые рабочие места он создаст?» — задает вопрос Хинтон, ставя под сомнение оптимистичные прогнозы о появлении новых профессий.

Джесси также сообщил, что более 500 тысяч продавцов на платформах Amazon уже пользуются ее ИИ-инструментами для генерации описаний товаров. Активно подключаются и рекламодатели.

«Многие из этих ИИ-агентов еще не созданы, но они появятся очень быстро», — пишет он. — «Те, кто открыт к изменениям, будут иметь хорошие шансы в компании».

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искусственный интеллект технологии ИИ

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