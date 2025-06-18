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Судьи или судьи в отставке должны войти в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры – Станислав Кравченко

14:30, 18 июня 2025
Наличие судей в составе дисциплинарных органов адвокатуры обеспечит прозрачность и объективность рассмотрения дисциплинарных производств в отношении адвокатов.
Судьи или судьи в отставке должны войти в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры – Станислав Кравченко
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко выступил за возобновление присутствия судей или судей в отставке в составе квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры.

По словам председателя ВС, особенно важно иметь представителей судейского корпуса в составе дисциплинарных палат адвокатуры, поскольку это обеспечит большую объективность и прозрачность рассмотрения дисциплинарных жалоб на адвокатов, в частности, когда авторами жалоб являются судьи.

Об этом Станислав Кравченко сообщил во время VIII Киевского полилога, который состоялся в Верховном Суде.

Напомним, что адвокатура имеет свою квоту в составе как Высшего совета правосудия, рассматривающего дисциплинарные производства в отношении судей, так и в составе Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая рассматривает жалобы на прокуроров.

Также отметим, что действовавший в 1993-2012 годах Закон «Об адвокатуре» предусматривал наличие судейской квоты в составе квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры.

Так, в состав каждой аттестационной палаты входило 4 судьи, а в состав каждой дисциплинарной палаты – 2 судьи.

Кроме того, представитель Верховного Суда Украины входил в состав Высшей квалификационной комиссии адвокатуры, осуществлявшей пересмотр решений квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры.

Автор: Вячеслав Хрипун

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