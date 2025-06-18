Украинцы не спешат доверять Дія переоформлению автомобилей

Украинцы предпочитают традиционные методы переоформления автомобилей.

Фото: kremen.today

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Услуга переоформления транспортных средств через приложение «Дія», которая должна была упростить процесс купли-продажи автомобилей, не стала популярной среди украинцев. Несмотря на возможность дистанционного оформления без посещения сервисных центров МВД и необязательный экспертный осмотр, большинство водителей предпочитают традиционные «мокрые» печати, сообщает Институт исследования авторынка 18 июня 2025 года.

Через «Дію» можно переоформить легковые автомобили, мотоциклы и мопеды при условии, что это первая продажа транспортного средства в году. В случае повторной продажи необходимо уплачивать налог, который пока не администрируется через «Дію», поэтому обращение в территориальный сервисный центр (ТСЦ) является обязательным.

По данным Института, с мая 2024 года по май 2025 года в среднем 79,5% переоформлений происходили через физический визит в ТСЦ, тогда как только 20,5% — через «Дію». Доля дистанционного оформления колебалась от 15% до 25% и не демонстрирует роста. Исключениями стали май 2024 года, когда наблюдался всплеск перерегистраций, и декабрь-январь 2024-2025 годов, когда услуги перерегистрации были недоступны из-за кибератаки.

Среди транспортных средств, переоформленных через «Дію», 92,1% составляли легковые автомобили, 7,7% — мотоциклы и только 0,2% — мопеды. Самыми популярными марками, оформленными дистанционно, стали Volkswagen, BMW, Ford, Renault, Skoda, Audi, ВАЗ, Opel, Nissan и Mercedes-Benz, что отражает тенденции вторичного авторынка.

Эксперты отмечают, что украинцы сохраняют недоверие к цифровым сервисам, отдавая предпочтение проверенным бумажным документам с печатями.

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