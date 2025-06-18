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Українці не поспішають довіряти Дії з переоформленням авто

23:12, 18 червня 2025
Українці надають перевагу традиційним методам у переоформленні авто.
Українці не поспішають довіряти Дії з переоформленням авто
Фото: kremen.today
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Послуга переоформлення транспортних засобів через застосунок «Дія», яка мала спростити процес купівлі-продажу автомобілів, не стала популярною серед українців. Незважаючи на можливість дистанційного оформлення без відвідування сервісних центрів МВС і необов’язковий експертний огляд, більшість водіїв віддають перевагу традиційним «мокрим» печаткам, повідомляє Інститут дослідження авторинку 18 червня 2025 року.

Через «Дію» можна переоформити легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди за умови, що це перший продаж транспортного засобу в році. У разі повторного продажу необхідно сплачувати податок, який поки не адмініструється через «Дію», тому звернення до територіального сервісного центру (ТСЦ) є обов’язковим.

За даними Інституту, з травня 2024 року до травня 2025 року в середньому 79,5% переоформлень відбувалися через фізичний візит до ТСЦ, тоді як лише 20,5% — через «Дію». Частка дистанційного оформлення коливалася від 15% до 25% і не демонструє зростання. Винятками стали травень 2024 року, коли спостерігався сплеск перереєстрацій, та грудень-січень 2024–2025 років, коли послуги перереєстрації були недоступні через кібератаку.

Серед транспортних засобів, переоформлених через «Дію», 92,1% становили легкові автомобілі, 7,7% — мотоцикли, і лише 0,2% — мопеди. Найпопулярнішими марками, оформленими дистанційно, стали Volkswagen, BMW, Ford, Renault, Skoda, Audi, ВАЗ, Opel, Nissan і Mercedes-Benz, що відображає тенденції вторинного авторинку.

Експерти зазначають, що українці зберігають недовіру до цифрових сервісів, надаючи перевагу перевіреним паперовим документам із печатками.

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Дія авто

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