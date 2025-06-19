ДБР та СБУ затримали військового – його підозрюють у наведені ракет на військові частини

За даними слідства, дії фігуранта призвели до ракетних ударів і загибелі українських захисників.

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Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ затримали військовослужбовця. Його підозрюють у передачі російським військовим координат українських підрозділів, техніки та особисті дані захисників. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, з листопада 2024 року по травень 2025-го фігурант із власних ідеологічних переконань передавав через месенджер дані колишньому бойовику «ДНР», який наразі служить у збройних силах РФ.

У ДБР пишуть, що у ході слідчих дій було встановлено, що чоловік інформував про розташування українських військових у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Один з ударів, завданий після переданих координат, влучив по військовій частині — сам військовий на той момент перебував у відрядженні.

Як вказують у Державному бюро розслідувань, фігурант надавав дані безоплатно, «свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора».

« Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці», - наголосили у Бюро.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого та у його родичів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флешки, жорсткі диски.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення. Наразі суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу.

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