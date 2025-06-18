В Україні хочуть запровадити компенсації ВПО за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях

Йдеться про програму, яка дасть можливість придбати нове житло замість втраченого на ТОТ.

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Уряд України спільно зі Світовим банком розглядає можливість запуску нової програми житлової підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які втратили своє житло на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

За його словами, наразі остаточне рішення ще не ухвалено, однак переговори між Урядом і Світовим банком активно тривають.

Програма передбачатиме видачу ВПО так званих «житлових ваучерів», які можна буде використати для придбання нового житла — або як перший внесок за іпотекою, або для часткового чи повного погашення іпотечного кредиту.

Першочергове право на участь у програмі матимуть:

учасники бойових дій;

багатодітні родини та родини загиблих захисників;

особи з інвалідністю;

діти-сироти;

інші категорії ВПО — на завершальному етапі реалізації програми.

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