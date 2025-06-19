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Клінінгова компанія з Дніпропетровщини ухилилася від сплати 16 млн гривень податків — БЕБ

07:36, 19 червня 2025
Слідчі з’ясували, що директор підприємства, яке займається прибиранням і обслуговуванням будівель, вносив неправдиву інформацію до податкової звітності.
Клінінгова компанія з Дніпропетровщини ухилилася від сплати 16 млн гривень податків — БЕБ
ілюстративне фото
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Товариство з  Дніпропетровської області сплатило до державного бюджету майже 16 млн грн несплачених податків під час розслідування кримінального провадження на Полтавщині. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

З’ясовано, що директор підприємства, яке займається прибиранням і обслуговуванням будівель, вносив неправдиву інформацію до податкової звітності. Це дозволило ухилятися від сплати податку на доходи фізичних осіб  в особливо великих розмірах.

Суми завданих збитків підтверджені висновком аналітичного дослідження, складеним ГУ Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завданих державі збитків у повному обсязі. 

Службовій особі повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.

У зв’язку зі сплатою коштів до суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

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бюро економічної безпеки податки

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