Без доплат і кордонів – з 2026 року українці телефонуватимуть у ЄС як удома

Єврокомісія пропонує включити Україну до зони роумінгу ЄС із 2026 року.

Фото: BBC

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Європейська комісія рекомендувала з січня 2026 року інтегрувати Україну до зони роумінгу Євросоюзу, що дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком, інтернетом і SMS у 27 країнах ЄС без додаткових витрат за тарифами своїх операторів. Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

Рішення, ухвалене 17 червня, чекає на остаточне затвердження Радою ЄС. Це дасть змогу Україні приєднатися до політики «Роумінг як вдома» (Roam like at home), для чого операторам надано час до кінця 2025 року для виконання технічних вимог.

«Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв’язку зі своїми близькими по всьому ЄС, а також у своїй рідній країні. Саме тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової родини. Ми ще раз підтверджуємо нашу незмінну відданість підтримці України та її громадян», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Після інтеграції Україна стане першою країною, на яку ЄС поширить режим внутрішнього ринку в сфері телекомунікацій. Це означає, що українці в ЄС та європейці в Україні не платитимуть за роумінг, користуючись дзвінками, SMS і мобільними даними за внутрішніми тарифами з такою ж якістю зв’язку, як удома, включно з безкоштовним доступом до екстрених служб.

Чинна угода між операторами ЄС і України діятиме до 31 грудня 2025 року, забезпечуючи пільгові умови для українців. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році європейські оператори надавали українцям безкоштовний або пільговий роумінг на добровільній основі. З 2023 року співпраця перейшла на комерційні умови, що дещо обмежило обсяг послуг.

Після офіційного приєднання до роумінгової зони ЄС із 2026 року українці зможуть користуватися зв’язком у Європі без додаткових платежів, як це діє між країнами ЄС із 2017 року.

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