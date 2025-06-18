Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Без доплат і кордонів – з 2026 року українці телефонуватимуть у ЄС як удома

19:13, 18 червня 2025
Єврокомісія пропонує включити Україну до зони роумінгу ЄС із 2026 року.
Без доплат і кордонів – з 2026 року українці телефонуватимуть у ЄС як удома
Фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія рекомендувала з січня 2026 року інтегрувати Україну до зони роумінгу Євросоюзу, що дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком, інтернетом і SMS у 27 країнах ЄС без додаткових витрат за тарифами своїх операторів. Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

Рішення, ухвалене 17 червня, чекає на остаточне затвердження Радою ЄС. Це дасть змогу Україні приєднатися до політики «Роумінг як вдома» (Roam like at home), для чого операторам надано час до кінця 2025 року для виконання технічних вимог.

«Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв’язку зі своїми близькими по всьому ЄС, а також у своїй рідній країні. Саме тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової родини. Ми ще раз підтверджуємо нашу незмінну відданість підтримці України та її громадян», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Після інтеграції Україна стане першою країною, на яку ЄС поширить режим внутрішнього ринку в сфері телекомунікацій. Це означає, що українці в ЄС та європейці в Україні не платитимуть за роумінг, користуючись дзвінками, SMS і мобільними даними за внутрішніми тарифами з такою ж якістю зв’язку, як удома, включно з безкоштовним доступом до екстрених служб.

Чинна угода між операторами ЄС і України діятиме до 31 грудня 2025 року, забезпечуючи пільгові умови для українців. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році європейські оператори надавали українцям безкоштовний або пільговий роумінг на добровільній основі. З 2023 року співпраця перейшла на комерційні умови, що дещо обмежило обсяг послуг.

Після офіційного приєднання до роумінгової зони ЄС із 2026 року українці зможуть користуватися зв’язком у Європі без додаткових платежів, як це діє між країнами ЄС із 2017 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іноземці зможуть отримати статус учасника бойових дій у тому ж порядку, що громадяни України

Уряд затвердив порядок надання статусу УБД іноземцям.

Ветерани зможуть отримати від 3 до 6 тисяч грн компенсації за оренду житла

Кабмін спростив отримання компенсації за оренду житла захисникам.

Кабмін змінив порядок видачі посвідчення моряка

Зокрема уряд встановив, що розміщений за кордоном відокремлений підрозділ ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» здійснює прийняття документів для оформлення, видачі, обміну посвідчення особи моряка громадянам України, які перебувають за кордоном.

Cуд зможе вирішувати питання про судові витрати без повідомлення учасників справи – прийнято закон

Суди зможуть ухвалювати додаткове рішення про розподіл судових витрат без повідомлення учасників справи.

Судді або судді у відставці повинні увійти до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури – Станіслав Кравченко

Наявність суддів у складі дисциплінарних органів адвокатури забезпечить прозорість та об’єктивність розгляду дисциплінарних проваджень стосовно адвокатів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області