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В одному з парків Києва виявили уламки БпЛА, — Муніципальна охорона

12:34, 19 червня 2025
У столичному парку виявили уламки безпілотника.
В одному з парків Києва виявили уламки БпЛА, — Муніципальна охорона
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У Києві під час патрулювання працівників «Муніципальної охорони» у парку до охоронців звернувся чоловік і повідомив про виявлені уламки безпілотника.

На місце інциденту негайно прибули вибухотехніки та співробітники поліції. Периметр взяли під охорону для збору фрагментів БпЛА.

В разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів громадян закликають не підходити, не торкатись і негайно телефонувати за номерами 101, 102 або 112, та дочекайтесь прибуття фахівців.

У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби за жертвами однієї з наймасованіших атак Росії на столицю.

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Київ війна

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