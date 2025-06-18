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В Україні побільшало мільйонерів: понад 17 тисяч задекларували доходи понад мільйон гривень

17:31, 18 червня 2025
В Україні зросла кількість офіційних мільйонерів — понад 17 тисяч осіб задекларували доходи на понад мільйон гривень.
В Україні побільшало мільйонерів: понад 17 тисяч задекларували доходи понад мільйон гривень
Джерело фото: Уніан
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За підсумками цьогорічної деклараційної кампанії понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами, повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Це на 1,3 тисячі більше, ніж минулого року.

Загалом мільйонери задекларували 254 млрд грн доходів. У цілому ж громадяни України задекларували 474 млрд грн — це на 93,5 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Втім, попри зростання сум, кількість декларантів зменшилася на 22% — до 363 тисяч осіб. Ймовірною причиною Гетманцев назвав зміну місця проживання частини громадян, які тепер не фігурують в українській податковій статистиці.

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гроші декларація податкова декларування податки Данило Гетманцев

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