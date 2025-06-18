В Украине стало больше миллионеров: более 17 тысяч задекларировали доходы более миллиона гривен

В Украине выросло количество официальных миллионеров — более 17 тысяч человек задекларировали доходы свыше миллиона гривен

Источник фото: Униан

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В Украине выросло количество официальных миллионеров — более 17 тысяч человек задекларировали доходы свыше миллиона гривен

По итогам нынешней декларационной кампании более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами, сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом году.

В целом миллионеры задекларировали 254 млрд грн доходов. Общая сумма задекларированных доходов гражданами Украины склала 474 млрд грн — на 93,5 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Тем не менее, несмотря на рост сумм, количество декларантов сократилось на 22% — до 363 тысяч человек. Вероятной причиной Гетманцев назвал смену места жительства частью граждан, которые теперь не фигурируют в украинской налоговой статистике.

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