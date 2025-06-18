Из школьной парты — в полевой лагерь: Литва вводит оборонную подготовку с 5 класса

Литовский Сейм поддержал расширение курса гражданской обороны для школьников.

Фото: armyinform

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Литовский Сейм в первом чтении одобрил инициативу по расширению обязательного курса гражданского образования и навыков обороны, который охватит учащихся 5–12 классов. Об этом сообщило издание Delfi.

Ранее курс навыков обороны преподавался только для девятиклассников, но теперь его планируют ввести для всех школьников указанных классов. Инициатором изменений выступил лидер литовских консерваторов Лауринас Кащюнас. Он предложил начать преподавание курса для десятиклассников уже со следующего учебного года, постепенно расширяя его на учеников 5–8 и 11–12 классов. К 2028 году комплексный курс гражданского образования и обороны должен охватить все школы Литвы.

Программа, разработанная Министерством образования, науки и спорта, Министерством обороны и Союзом стрелков, направлена на углубление знаний о национальной безопасности, роли граждан в защите государства и приобретение практических навыков. Учащиеся будут проходить трехдневные полевые занятия, где будут отрабатывать навыки выживания, поведения в чрезвычайных ситуациях и оказания первой помощи.

Для учащихся 9–10 классов предусмотрен обязательный предмет «Основы гражданственности», а старшеклассники (11–12 классы) могут выбрать курс «Национальная безопасность и оборона». Кроме того, школьники имеют возможность добровольно присоединиться к скаутским организациям или Союзу стрелков, а те, кто планирует военную карьеру, могут учиться в кадетских школах.

Курс по всей стране организует Союз стрелков, а занятия проводят резервисты, стрелки и профессиональные военные.

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