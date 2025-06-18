В Украине разоблачили крупнейший цех фальшивых препаратов для спортсменов

Пяти подозреваемым избраны меры пресечения.

Фото: gp.gov.ua

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Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая наладила крупнейшее в Украине нелегальное производство анаболических стероидов, маскируя их под импортные препараты для спортсменов. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора пяти участникам группировки, включая организатора, объявлено подозрение по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация и сбыт лекарственных средств).

Следствие установило, что группа действовала в Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областях, организовав полный цикл изготовления и сбыта поддельных препаратов. Производство происходило в несертифицированных помещениях с использованием кустарного оборудования и сырья неизвестного происхождения. Злоумышленники изготавливали гормональные анаболические стероиды, в частности тестостерон пропионат, который популярен среди спортсменов для наращивания мышечной массы.

Поддельные препараты имели вид оригинальной продукции с профессиональной упаковкой, маркировкой, голограммами и инструкциями, хотя большинство из них не были зарегистрированы в Украине или за рубежом. Продукция сбывалась через Telegram-каналы, мессенджеры, веб-сайты и почтовые отправления по всей стране, создавая иллюзию легальности и безопасности, хотя на самом деле она представляла угрозу для здоровья потребителей.

В ходе 60 обысков правоохранители изъяли оборудование, сырье, 20 тысяч упаковок 30 различных наименований препаратов, почти 5 кг таблеток, 1850 флаконов, 1245 упаковок ампул, а также два автомобиля BMW X5 и BMW M8 и средства на сумму, эквивалентную более 20 млн грн.

Всем подозреваемым избраны меры пресечения. Следствие продолжается, проводятся экспертизы для определения химического состава препаратов и выявления возможных сильнодействующих или ядовитых веществ.

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