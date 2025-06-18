В АРМА повысят должностные оклады — сколько будут платить советникам и помощникам

Закон о реформе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), предусматривает повышение зарплат в АРМА.
Верховная Рада 18 июня приняла в целом как закон законопроект 12374-д, которым вводится новая статья 13-1. Эта статья закрепляет, что зарплаты в АРМА должны «стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников».
Зарплата главы и сотрудников АРМА должна состоять из:
Согласно новому закону, оклад советника и помощника главы АРМА должен составлять 23 прожиточных минимума, то есть около 70 тысяч грн.
Ныне действующий закон об АРМА устанавливает, что оклад помощника и советника составляет 7 минимальных зарплат, то есть около 56 тысяч грн. При этом действие соответствующей статьи закона об АРМА в настоящее время приостановлено законом о бюджете.
Принятым законом устанавливаются новые должностные оклады работников АРМА в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц:
Закрепляется, что должностной оклад устанавливается этим законом и не может определяться другими нормативно-правовыми актами.
Надбавка за выслугу лет, надбавка за ранг, премии и другие надбавки, доплаты и компенсации выплачиваются главе АРМА, его заместителям и другим госслужащим в соответствии с Законом «О государственной службе» с учетом положений закона об АРМА. Компенсация за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, выплачивается в размере, определенном правительством.
Вместе с тем, закон предусматривает, что новые размеры должностных окладов главы АРМА и его заместителей применяются после назначения главы АРМА по новой процедуре, то есть с участием международных экспертов.
До такого назначения по новому порядку размеры должностных окладов главы и заместителей устанавливаются на уровне должностных окладов по соответствующим должностям в центральном органе исполнительной власти со специальным статусом, в котором проведена классификация должностей государственной службы.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон о реформе АРМА устанавливает, что в течение 10 месяцев со дня вступления в силу Комиссия по аудиту АРМА должна принять свое заключение.
До назначения главы АРМА с участием международных экспертов, Кабмин может принять решение о досрочном прекращении полномочий главы АРМА, в случае, если действия или бездействие АРМА привели к неэффективному управлению активом, переданным АРМА, незаконному использованию такого актива или иным способом создали угрозу причинения убытков государству, а также в случае наличия оснований для прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения, установленных Законом «О государственной службе».
Напомним, что срок полномочий главы АРМА сейчас составляет 5 лет со дня назначения.
Автор: Наталя Мамченко
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