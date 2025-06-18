Суд обязал женщину освободить квартиру от животных из-за антисанитарии и жалоб соседей — детали дела

Суд защитил права жителей дома, страдавших от действий соседки, которая в антисанитарных условиях держала в квартире кошек и собак.

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В Центральном районном суде г.Николаева рассмотрен гражданский иск местной жительницы об устранении препятствий в пользовании частной собственностью. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В исковом заявлении отмечается, что истица является владелицей квартиры по пр. Центральный в Николаеве. Этажом выше расположена квартира, владелица которой поселила там собак и кошек в клетках.

Из-за этого в доме стоит постоянная вонь, которая разносится системами вентиляции, круглосуточно собаки лают, визжат, чем вызывают высокий уровень шума. Истица вынуждена систематически проводить мероприятия по выведению блох и тараканов.

За такое последнее просила суд обязать соседку вывести всех животных и привести квартиру в надлежащее санитарное состояние.

Согласно выводу и рекомендации КП ММР «Центр защиты животных», был осуществлен выезд комиссии по указанному адресу, члены комиссии не были допущены внутрь, однако ими было установлено, что в квартире находятся не менее трех собак, в подъезде ощущается очень сильный неприятный запах. В выводе также отмечалось признаки жестокого обращения с животными и их ненадлежащего содержания.

Одна из свидетелей, допрошенная в ходе разбирательства, сообщила, что когда у нее во время ремонта возникла необходимость доступа к квартире, где живут животные, двое из трех работников не выдержали они и отказались там находиться.

По результатам рассмотрения, суд пришел к выводу, что ответчик действительно удерживает в квартире большое количество животных, которые находятся в антисанитарных условиях, не соблюдает санитарно-гигиенические нормы эксплуатации помещения, своими действиями ответчик нарушает нормы законодательства относительно содержания домашних собак и кошек, создает неблагоприятные условия для проживания истицы и других жильцов дома.

При этом суд постановил обязать ответчицу освободить квартиру от всех содержащихся там животных и привести квартиру в состояние, отвечающее требованиям санитарно-гигиенических норм эксплуатации жилого помещения.

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