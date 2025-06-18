Суд зобов’язав жінку звільнити квартиру від тварин через антисанітарію та скарги сусідів — деталі справи

Суд захистив права мешканців будинку, що потерпали від дій сусідки, яка в антисанітарних умовах утримувала в квартирі котів та собак.

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У Центральному районному суді м.Миколаєва розглянуто цивільний позов місцевої мешканки про усунення перешкод у користуванні приватною власністю. Про це повідомляє пресслужба суду.

У позовній заяві зазначається, що позивачка є власницею квартири по пр.Центральний у м.Миколаєві. Поверхом вище розташована квартира, власниця якої поселила там собак та котів у клітках.

Через це в будинку стоїть постійний сморід, який розноситься системами вентиляції, цілодобово собаки гавкають, скавчать, чим спричиняють високий рівень шуму. Позивачка змушена систематично проводити заходи з виведення блох та тарганів.

За такого остання просила суд зобов’язати сусідку вивести усіх тварин та привести квартиру в належний санітарний стан.

Відповідно до висновку та рекомендації КП ММР «Центр захисту тварин», було здійснено виїзд комісії за вказаною адресою, членів комісії не було допущено всередину, проте ними було встановлено, що квартирі перебувають не менше трьох собак, в під’їзді відчувається дуже сильний неприємний запах. У висновку також зазначалось про ознаки жорстокого поводження з тваринами та їх неналежного утримання.

Одна зі свідків, допитана в ході розгляду, повідомила, що коли в неї під час ремонту виникла необхідність доступу до квартири, де живуть тварини, двоє з трьох працівників не витримали сморіду та відмовились там знаходитись.

За результатами розгляду, суд дійшов висновку, що відповідачка дійсно утримує в квартирі велику кількість тварин, які перебувають в антисанітарних умовах, не дотримується санітарно-гігієнічних норм експлуатації приміщення, своїми діями відповідачка порушує норми законодавства стосовно утримання домашніх собак і котів, створює несприятливі умови для проживання позивачки та інших мешканців будинку.

За такого, суд ухвалив зобов’язати відповідачку звільнити квартиру від всіх тварин, які там утримуються та привести квартиру до стану, що відповідає вимогам санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення.

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