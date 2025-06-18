В АРМА підвищать посадові оклади — скільки будуть платити радникам і помічникам

«Голий» посадовий оклад помічників та радників в АРМА буде складати близько 70 тисяч грн, голови АРМА після відбору за участі міжнародних експертів – від 133 тисяч грн.

Фото: АРМА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закон про реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передбачає підвищення зарплат в АРМА.

Так, Верховна Рада 18 червня ухвалила в цілому як закон законопроект 12374-д, яким вводиться нова стаття 13-1. Цією статтею закріплено, що зарплати в АРМА повинні «стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників».

Зарплата голови та працівників АРМА має складатися з:

посадового окладу,

надбавки за вислугу років,

надбавки за ранг,

премії

інших надбавок і доплат, встановлених законодавством про державну службу.

Відповідно до нового закону оклад радника і помічника голови АРМА має складати 23 прожиткових мінімумів, тобто, близько 70 тисяч грн.

Нині закон про АРМА встановлює, що оклад помічника і радника складає 7 мінімальних зарплат, тобто, близько 56 тисяч грн. При цьому дія відповідної статті закону про АРМА на даний час зупинена законом про бюджет.

Прийнятим законом установлюються нові посадові оклади працівників АРМА відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

голова АРМА – 44 (тобто, від 133 тисяч грн, якщо враховувати ПМ на 2025 рік) ;

заступники голови АРМА – 43;

директор департаменту, начальник самостійного управління центрального апарату – 36;

заступник директора департаменту, заступник начальника самостійного управління центрального апарату – 34;

керівник територіального управління – 34;

начальник самостійного відділу, завідувач самостійного сектору центрального апарату – 31;

заступник начальника самостійного відділу центрального апарату – 28;

начальник відділу, завідувач сектору у складі структурного підрозділу центрального апарату, заступник керівника теруправління – 28;

заступник начальника відділу у складі структурного підрозділу центрального апарату, начальник самостійного відділу теруправління – 25;

заступник начальника самостійного відділу, завідувач самостійного сектору тер управління – 24;

головний спеціаліст центрального апарату АРМА – 23;

головний спеціаліст теруправління – 19;

помічник голови АРМА – 23 (тобто, близько 70 тисяч грн);

радник голови АРМА – 23.

Закріплюється, що посадовий оклад встановлюється цим законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.

Надбавка за вислугу років, надбавка за ранг, премії та інші надбавки, доплати та компенсації виплачуються голові АРМА, його заступникам та іншим держслужбовцям відповідно до Закону «Про державну службу» з урахуванням положень закону про АРМА. Компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, виплачується у розмірі, визначеному урядом.

Разом з тим, закон передбачає, що нові розміри посадових окладів голови АРМА та його заступників застосовуються після призначення голови АРМА за новою процедурою. Тобто, за участі міжнародних експертів.

До такого призначення за новим порядком розміри посадових окладів голови та заступників встановлюються на рівні посадових окладів за відповідними посадами у центральному органі виконавчої влади із спеціальним статусом, у якому проведено класифікацію посад державної служби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», закон про реформу АРМА встановлює, що протягом 10 місяців з дня набрання чинності Комісія з аудиту АРМА має прийняти свій висновок.

До призначення голови АРМА за участі міжнародних експертів, Кабмін може ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень голови АРМА, у разі, якщо дії чи бездіяльність АРМА призвели до неефективного управління активом, який передано АРМА, незаконного використання такого активу або в інший спосіб створили загрозу заподіяння збитків державі, а також у разі наявності підстав для припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення, встановлених Законом «Про державну службу».

Нагадаємо, що строк повноважень голови АРМА наразі складає 5 років з дня призначення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.