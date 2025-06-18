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В Україні викрили найбільший цех фальшивих препаратів для спортсменів

16:19, 18 червня 2025
П’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи.
В Україні викрили найбільший цех фальшивих препаратів для спортсменів
Фото: gp.gov.ua
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Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила найбільше в Україні нелегальне виробництво анаболічних стероїдів, маскуючи їх під імпортні препарати для спортсменів. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора п’ятьом учасникам угруповання, включно з організатором, оголошено підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація та збут лікарських засобів).

Слідство встановило, що група діяла в Київській, Харківській, Львівській та Одеській областях, організувавши повний цикл виготовлення та збуту підроблених препаратів. Виробництво відбувалося в несертифікованих приміщеннях із використанням кустарного обладнання та сировини невідомого походження. Зловмисники виготовляли гормональні анаболічні стероїди, зокрема тестостерон пропіонат, який популярний серед спортсменів для нарощування м’язової маси.

Підроблені препарати мали вигляд оригінальної продукції з професійним пакуванням, маркуванням, голограмами та інструкціями, хоча більшість із них не були зареєстровані в Україні чи за кордоном. Продукція збувалася через Telegram-канали, месенджери, вебсайти та поштові відправлення по всій країні, створюючи ілюзію легальності та безпеки, хоча насправді вона становила загрозу для здоров’я споживачів.

Під час 60 обшуків правоохоронці вилучили обладнання, сировину, 20 тисяч упаковок 30 різних найменувань препаратів, майже 5 кг таблеток, 1850 флаконів, 1245 упаковок ампул, а також два автомобілі BMW X5 і BMW M8 та кошти на суму, еквівалентну понад 20 млн грн.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи. Слідство триває, проводяться експертизи для визначення хімічного складу препаратів і виявлення можливих сильнодіючих чи отруйних речовин.

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прокуратура підозрюваний

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