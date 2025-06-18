Зі шкільної парти — до польового табору: Литва вводить оборонну підготовку з 5 класу

Литовський Сейм підтримав розширення курсу громадянської оборони для школярів.

Фото: armyinform

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Литовський Сейм у першому читанні схвалив ініціативу щодо розширення обов’язкового курсу громадянської освіти та навичок оборони, який охопить учнів 5–12 класів. Про це повідомило видання Delfi.

Раніше курс навичок оборони викладався лише для дев’ятикласників, але тепер його планують запровадити для всіх школярів зазначених класів. Ініціатором змін виступив лідер литовських консерваторів Лаурінас Кащюнас. Він запропонував розпочати викладання курсу для десятикласників уже з наступного навчального року, поступово розширюючи його на учнів 5–8 та 11–12 класів. До 2028 року комплексний курс громадянської освіти та оборони має охопити всі школи Литви.

Програма, розроблена Міністерством освіти, науки і спорту, Міністерством оборони та Спілкою стрільців, спрямована на поглиблення знань про національну безпеку, роль громадян у захисті держави та набуття практичних навичок. Учні проходитимуть триденні польові заняття, де відпрацьовуватимуть навички виживання, поведінки в надзвичайних ситуаціях і надання першої допомоги.

Для учнів 9–10 класів передбачено обов’язковий предмет «Основи громадянськості», а старшокласники (11–12 класи) можуть обрати курс «Національна безпека та оборона». Крім того, школярі мають можливість добровільно приєднатися до скаутських організацій чи Спілки стрільців, а ті, хто планує військову кар’єру, можуть навчатися в кадетських школах.

Курс по всій країні організовує Спілка стрільців, а заняття проводять резервісти, стрільці та професійні військові.

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