В одном из парков Киева обнаружили обломки БпЛА, — Муниципальная охрана

В столичном парке обнаружили обломки беспилотника.

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В Киеве во время патрулирования сотрудники «Муниципальной охраны» в парке к охранникам обратился мужчина и сообщил об обнаруженных обломках беспилотника.

На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и сотрудники полиции. Периметр взяли под охрану для сбора фрагментов БпЛА.

В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов граждан призывают не подходить, не трогать и немедленно звонить по номерам 101, 102 или 112, и дождаться прибытия специалистов.

В Киеве 18 июня объявлен Днем траура по жертвам одной из самых массированных атак России на столицу.

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