18 червня оголошено Днем жалоби у Києві

У Києві вшанують загиблих внаслідок масованої атаки ворога — наразі триває розбір завалів і рятувальні роботи.

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18 червня оголошено Днем жалоби в Києві — у памʼять за жертвами масованої атаки ворога. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

18 червня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

«Розбір завалів у столиці триває. На цей час точно відомо про трьох загиблих у Дарницькому районі. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в Соломʼянському районі. Постраждали внаслідок атаки ворога на Київ 114 людей», — зазначив Кличко.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», уночі та на світанку 17 червня Росія била по Києву дронами і ракетами. Ворог цілився по житлових будинках.

У Солом’янському районі столиці російська балістична ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, повністю знищивши один із під’їздів. Внаслідок удару зруйновано понад 40 квартир.

Балістична ракета зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал. Усі 9 поверхів склалися на рівні двоповерхового будинку.

Додамо, що внаслідок атаки в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що змінено рух транспорту.

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