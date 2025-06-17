Як безкоштовно отримати слуховий апарат та куди звертатися в разі відмови — алгоритм дій

20:03, 17 червня 2025
Інструкція для українців, які потребують слухового апарату, але не знають, з чого почати або куди скаржитися.
Фото: unsplash
В Україні передбачено безоплатне забезпечення слуховими апаратами для тих, хто цього потребує.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як отримати слуховий апарат безоплатно і що робити у разі відмови.
Хто може отримати слуховий апарат
- Люди, яким встановлена інвалідність (громадяни України, діти, іноземці, люди без громадянства)
- Військовослужбовці незалежно від встановлення їм інвалідності
- Повний перелік визначений ст. 4 ЗУ «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».
Як отримати слуховий апарат
Крок 1. Звернутися до сімейного лікаря:
- Сімейний лікар видає направлення до сурдолога
- Сурдолог проводить обстеження слуху та готує медичний висновок
Крок 2. За направленням лікуючого лікаря пройти:
- Оцінювання повсякденного функціонування особи (для дорослих)
- Лікарсько-консультативну комісію (для дітей)
- Військово-лікарську комісію (для військових)
Крок 3. Звернутися до медзакладу, який надає безоплатні слухові апарати:
- Пройти процедуру підбору та індивідуального налаштування слухового апарату
- Отримати слуховий апарат і рекомендації щодо його використання та догляду
Які документи необхідні:
- Заява
- Паспорт (оригінал та копія) або свідоцтво про народження дитини (для дітей віком до 14 років)
- Картка платника податків
- Витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (або МСЕК) про встановлення інвалідності (для дорослих) або висновок ЛКК (для дітей)
- Рекомендації індивідуальної програми реабілітації
- Висновок ВЛК (для військових)
- Результати вимірювання гостроти слуху (аудіограма за наявності)
- Витяг про місце реєстрації (якщо паспорт у формі ID-картки)
Коли видадуть слуховий апарат:
- Якщо потрібний є в наявності — негайно
- Якщо немає — пацієнта вносять до черги на забезпечення
- Першочергово слуховими апаратами забезпечують дітей
У яких випадках пацієнта знімають з обліку:
- При анулюванні медичних показань
- При виїзді за кордон на постійне місце проживання
- У разі смерті
Що робити, якщо відмовили в отриманні слухового апарату:
Можна звернутися:
- На гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201
- До суду
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