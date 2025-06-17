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Як безкоштовно отримати слуховий апарат та куди звертатися в разі відмови — алгоритм дій

20:03, 17 червня 2025
Інструкція для українців, які потребують слухового апарату, але не знають, з чого почати або куди скаржитися.
Як безкоштовно отримати слуховий апарат та куди звертатися в разі відмови — алгоритм дій
Фото: unsplash
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В Україні передбачено безоплатне забезпечення слуховими апаратами для тих, хто цього потребує.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як отримати слуховий апарат безоплатно і що робити у разі відмови.

Хто може отримати слуховий апарат

  • Люди, яким встановлена інвалідність (громадяни України, діти, іноземці, люди без громадянства)
  • Військовослужбовці незалежно від встановлення їм інвалідності
  • Повний перелік визначений ст. 4 ЗУ «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Як отримати слуховий апарат

Крок 1. Звернутися до сімейного лікаря:

  • Сімейний лікар видає направлення до сурдолога
  • Сурдолог проводить обстеження слуху та готує медичний висновок

Крок 2. За направленням лікуючого лікаря пройти:

  • Оцінювання повсякденного функціонування особи (для дорослих)
  • Лікарсько-консультативну комісію (для дітей)
  • Військово-лікарську комісію (для військових)

Крок 3. Звернутися до медзакладу, який надає безоплатні слухові апарати:

  • Пройти процедуру підбору та індивідуального налаштування слухового апарату
  • Отримати слуховий апарат і рекомендації щодо його використання та догляду

Які документи необхідні:

  • Заява
  • Паспорт (оригінал та копія) або свідоцтво про народження дитини (для дітей віком до 14 років)
  • Картка платника податків
  • Витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (або МСЕК) про встановлення інвалідності (для дорослих) або висновок ЛКК (для дітей)
  • Рекомендації індивідуальної програми реабілітації
  • Висновок ВЛК (для військових)
  • Результати вимірювання гостроти слуху (аудіограма за наявності)
  • Витяг про місце реєстрації (якщо паспорт у формі ID-картки)

Коли видадуть слуховий апарат:

  • Якщо потрібний є в наявності — негайно
  • Якщо немає — пацієнта вносять до черги на забезпечення
  • Першочергово слуховими апаратами забезпечують дітей

У яких випадках пацієнта знімають з обліку:

  • При анулюванні медичних показань
  • При виїзді за кордон на постійне місце проживання
  • У разі смерті

Що робити, якщо відмовили в отриманні слухового апарату:

Можна звернутися:

  • На гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201
  • До суду

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