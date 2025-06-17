Як безкоштовно отримати слуховий апарат та куди звертатися в разі відмови — алгоритм дій

Інструкція для українців, які потребують слухового апарату, але не знають, з чого почати або куди скаржитися.

Фото: unsplash

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В Україні передбачено безоплатне забезпечення слуховими апаратами для тих, хто цього потребує.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як отримати слуховий апарат безоплатно і що робити у разі відмови.

Хто може отримати слуховий апарат

Люди, яким встановлена інвалідність (громадяни України, діти, іноземці, люди без громадянства)

Військовослужбовці незалежно від встановлення їм інвалідності

Повний перелік визначений ст. 4 ЗУ «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Як отримати слуховий апарат

Крок 1. Звернутися до сімейного лікаря:

Сімейний лікар видає направлення до сурдолога

Сурдолог проводить обстеження слуху та готує медичний висновок

Крок 2. За направленням лікуючого лікаря пройти:

Оцінювання повсякденного функціонування особи (для дорослих)

Лікарсько-консультативну комісію (для дітей)

Військово-лікарську комісію (для військових)

Крок 3. Звернутися до медзакладу, який надає безоплатні слухові апарати:

Пройти процедуру підбору та індивідуального налаштування слухового апарату

Отримати слуховий апарат і рекомендації щодо його використання та догляду

Які документи необхідні:

Заява

Паспорт (оригінал та копія) або свідоцтво про народження дитини (для дітей віком до 14 років)

Картка платника податків

Витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (або МСЕК) про встановлення інвалідності (для дорослих) або висновок ЛКК (для дітей)

Рекомендації індивідуальної програми реабілітації

Висновок ВЛК (для військових)

Результати вимірювання гостроти слуху (аудіограма за наявності)

Витяг про місце реєстрації (якщо паспорт у формі ID-картки)

Коли видадуть слуховий апарат:

Якщо потрібний є в наявності — негайно

Якщо немає — пацієнта вносять до черги на забезпечення

Першочергово слуховими апаратами забезпечують дітей

У яких випадках пацієнта знімають з обліку:

При анулюванні медичних показань

При виїзді за кордон на постійне місце проживання

У разі смерті

Що робити, якщо відмовили в отриманні слухового апарату:

Можна звернутися:

На гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201

До суду

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